Смокингът на Васко - цапардосан вартбург

Васко Василев ми оправи настроението, а първият въпрос, който си зададох, беше: на инструкции при Драго Чая ли е бил, или при Георги Христов? Тук личат влияния и от двете сценични култури, но повече от тази на Чая. Васко твърде нелепо е съчетал панталон с отвори като на кюнци, под които едни не много оригинални глезени окончават в обувки, които изглеждат да не са извадени от кутиите си. Смокингът не трябваше да се усложнява от тази наглед ламаринена гарнитура, извила се като на току-що цапардосан челно вартбург. Ризата се е подула в средната си част, но познавам донякъде господина и не искам да му причинявам мненията си.

Ваня Щерева с прическа от Битов комбинат

На ръба съм да определя Ваня Щерева като стилна и наистина от нея прехвърчат много номинации за това. Спират ме няколко пункта, разпукващи иначе смелия моден балон. Те са баналността на облеченото, някои възрастови несъвършенства, както и фактът, че избраното е много далеч от звездните очаквания за певицата-актриса-автор на бижута и текстове. В прическата има нещо корпоративно, но от вида на онези соцкорпорации ала Битов комбинат, СБХ и не помня още какво. Гаджето ми с блеснал поглед опитва да се включи в разговора, ама с толкоз блеснал, че го попитах от парти при Щерева ли е бил, или при Брад Люис.

Кой Крум, кой сват, кой с неогладена риза

о

И Крум тази седмица опитва предизвикателството смокинг, и той като цигулар Василев не съвсем по протокол. Ризата не само трябва да бъде отлично изгладена и колосана, но и снабдена с папийонка и да е добре вкарана в панталона. Какво и къде е вкарвал Крум напоследък, не знам, но на него ще му го сложа... числото „слаб две“. Флейтата и стойката на микрофона образуват силует, наподобяващ арфа. Нищо лошо, пич, и Миро беше така с ризите.

Силвена да опита с пола от броколи

Щях да аплодирам така, че да се чуе и в дЮбай, ако този букет бе рокля. Силвена Роу, чието произношение за Дубай използвам с приятелско намигване, вероятно е с черна блуза и клин под този разкош. Един дизайнер с въображение би могъл да се възползва от богатата й биография на готвачка и да направи пола във формата на броколи. Може ръкави от чесън и тиара от кромид. Така милата дама може да бъде правдоподобна на имиджа и професията си по симпатичен начин. Предлагам умален сребърен тиган да бъде колието в този смел проект, в който може да участва също чифт подобрени галоши или налъми, с гурме декорация по тях.

Стоян Захариев – модна звезда в Лондон

о

Не искам да пропусна на вниманието ви този кадър на Стоян Захариев и неговият син. Те бяха сред най-стилните господа по време на Британско-българският бизнес бал в Лондон, където изпълнителят на „Анжелика“ бе специален гост. Захариев бе безупречен в черния си костюм и верен на дългогодишната традиция, носеше тънка черна вратовръзка. Той беше кавалерът на добрия вкус, но сам доведе на мястото на събитието най-голямата си конкуренция. Неговият син Кристиян обра точките, бивайки едновременно точно копие на своя звезден баща и разнообразен по своему. Крис бе избрал черна риза и папийонка, които бяха част от причините няколко млади, аристократични госпожици да му изпращат нееднозначните си погледи. Останалите основания за това са повече от очевидни. Браво.

