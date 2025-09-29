Тита – плътен свят от прекалености

Възможно е Тита да си е сменила професията, а аз да съм проспал това обстоятелство. Но каквато и сценична възбуда да я е обзела, това е последното, което се очаква да носи. Облеченото показва стремеж към залитане в странна емоционалност, ликрата като бръшлян е превзела тялото, ако на някого това му харесва, нямам всъщност нищо против. Личното ми впечатление за апликацията отпред е като за луксозна проказа, пълзяща в плътния свят от прекалености. Тита и в най-непропорционалните си модни скалъпвания е била в пъти по-оригинална от този кадър.

Ева Веселинова готова да полети

Роклята на Ева Веселинова наподобява ранно съоръжение за къси полети. Тя е сложна поредица от приспособления, в които, макар да липсват втулки и задкрилки, налице са текстилни усложнения, при които красавицата да направи полет от поне 12 метра. Надявам се – не от балкона си. Пеперудоподобната структура на облеченото също потвърждава авиаторския ми поглед към дизайна, Веселинова обаче нека лети само в облаците на своето въображение, това също е полет, но не над кукувиче гнездо.

Деси Стоянова, не се превръщай в... тапет

Макар отсъстваща от телевизионния ефир, Деси Стоянова е все още в естетическия оборот и впечатлява с различна полярност. Днес за жалост не съм особено впечатлен от роклята, която ми прилича на фабричен тапет за лаптоп. Искрено харесвам това момиче, ефирното й разполагане в медиите и вълшебството, с което витае в една и съща възраст. Поне външно. Гаджето ми, който настоява да е полезен в своята безполезност, подхвърли идеята какви хубави тапети биха станали от тази шарка. Вероятно има предвид за хижата си край Мюнхен.

Лозанов, модно грозде не набрал

Днешната ми находка е тази измъчена телевизионна визия, преповтаряща се с всяка поява на Георги Лозанов. Вездесъщата папийонка мога да приема като последен вик на модната скука, корелация с професорската му титла и авторитет, но увиснала в нищото, тя най-вече подчертава една естетическа умора, довела добрия ми приятел тук. Прическата е нещо като папийонката, тя е неизменна, търсеща съзвучие с преподавателския сан, дългите университетски коридори, опитва се да бъде подписът и печатът, удостоверяващи неговата значимост. Ризата сама по себе си е като успоредни магистрала и крайградски път, по които се движат неясните силуети на модата. Цветът на джобната кърпичка би изглеждал добре само ако е върху трактор или друга земекопна техника. Лозанов, Лозанов, модно грозде не набрал.

Светла свети цялата в бяло

Международен одитор по системи за управление, което предполага скучен моден ракурс, Светла Евтимова опровергава всички класически правила. В днешния си вид тя прави естетически поклон на висшата френска мода, като комбинира фриволни спортни обувки с плетена рокля. Това е толкова шик, че кореспондира с най-смелите ми очаквания от жените. Евтимова често залага на стресови практики, без да преминава линията на добрия вкус и претендирайки валидността за параметрите на облеченото да е само за нея.

Лорд Евгени Минчев