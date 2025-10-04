Р ежимът е всичко. Той е това, което превръща упорития труд в зала в реален резултат на сцената.

Това обяви актьорът и телевизионен водещ Антон Порязов, след като наскоро постигна нов успех в бодибилдинга.

„В натуралния бодибилдинг тренировките са само част от уравнението. Без стриктен хранителен и възстановителен режим, прогресът е невъзможен. Храненето е горивото, което изгражда мускулите, а сънят и почивката са времето, в което тялото се възстановява и расте“, уточни той и разказа за новото си постижение пред „Здраве с Телеграф“:

Антон Порязов е винаги готов за екшън роля

„Миналата година се пуснах в 3 категории като атлет към Световната натурална бодибилдинг федерация/WNBF Bulgaria: Мъжка физика Novice, където взех бронзов медал, Мъжка физика Open, където останах 4-ти и Най-добър позинг Golden Era – също 4-ти. Тези година за категория Мъжка физика имах право да участвам само в Open, където отново станах 4-ти, но при много повече участници, по-високо ниво на атлетите и като цяло мащаб на състезанието, така че за мен това е добро постижение.

Формата ми тази година определено беше по-добра от миналата, за което благодаря на моя треньор Слави Горанчовски!“.

Хора като Слави Горанчовски (вдясно) го вдъхновяват и подкрепят.

Живот

„Животът е кратък, живейте го изцяло, хубаво е да се предизвикваме, да откриваме нови хоризонти, а и като актьор по този начин целогодишно съм във форма и готовност за нова екшън роля!“, обясни страстта към спорта и мотивацията да полага ежедневни усилия, за да поддържа тялото си Тони Порязов, който в социалните мрежи не пропусна да благодари от все сърце и на всички вас, приятели, които го подкрепят, и на партньорите, без които това нямаше да бъде възможно!

„Най-трудно е, безспорно, да се съчетаят строгият хранителен режим и интензивните тренировки с ежедневието. За да се подготвиш за състезание, се изисква огромна дисциплина и отдаденост. На практика трябва да се откажеш от много социални събития и да се фокусираш изцяло върху целта. Лишенията понякога са сериозни, но резултатът в крайна сметка си заслужава.

Симетрия

Винаги има какво да се подобрява. Работя непрекъснато върху симетрията и детайлите на мускулатурата си. Един от основните ми приоритети сега е да постигна още по-добра сценична презентация и позиране. Това е изключително важен компонент в натуралния бодибилдинг, който често бива подценяван. Освен това винаги се стремя да усъвършенствам и менталната си подготовка, която е ключова за успеха“, сподели още един от най-добре изглеждащите мъже в родния шоубизнес.

Антон не крие, че личното предизвикателство е това, което най-много го амбицира. „Искам да надмина себе си и да покажа на какво съм способен. Вдъхновявам се от хората, които ме подкрепят – моят треньор Слави Горанчовски и моите приятели. Тяхната вяра в мен ме мотивира да продължавам напред дори в най-трудните моменти. Също така обичам да съм пример, че успехът се постига с упоритост, постоянство и най-вече по естествен начин“.

Хранене

По отношение на храненето актьорът споделя, че има няколко неща, които е хубаво да се спазват, но трябва да се има предвид, че всеки организъм е различен. „ДНК, имунна система... Това са фактори, които оказват влияние. Дори кръвната група е от значение. Като цяло това, което аз лично за себе си съм научил през годините и което работи при мен, е балансирането на мазнини спрямо въглехидрат и протеин.

Тоест на самите макроси. Формирайки калорийния ни прием, те трябва да бъдат разграничени по следния начин: Може би едни 50% от менюто ни трябва да съдържа предимно въглехидрати и по 25 процента мазнини и протеин. Това работи за мен и пак уточнявам, че нещата са строго индивидуални и трябва да имаме балансирано и разнообразно хранене. Това означава да приемаме бавни и бързи въглехидрати.

Но трябва да знаем кога. Например преди тренировка бавни въглехидрати, за да може те постепенно да отделят енергията, която ни е необходима. След тренировка някакъв бърз въглехидрат, нещо, което е по-сладичко, но умерено. Може да е например цедено кисело мляко с малко сладко от боровинки или протеинов шейк със стевия. Аз съм привилегирован, защото имам и моя марка, протеин, който е със стевия, без захар. Той е първият в България, който е с колаген, хиалуронова киселина, витамини от група В, магнезий и калций, и го внасяме от Нидерландия. Но, разбира се, има и други подходящи марки“, разказа Порязов.

Опасности

Актьорът обаче е категоричен, че добавките крият и опасности. „Преди всичко всеки трябва да е наясно, че бързият път по отношение на бодибилдинга е грешният път. Той е този, който ще спъне. Може да се получи само краткотраен ефект. Хубавите неща стават бавно и постепенно. Така че много е важно да се информираме и да четем какво пише на етикетите. Виждал съм неща, на които пише, че са здравословни, например някое оризово мляко, а като го обърна отзад, виждам, че в него има толкова много захар и въглехидрати, а е представено по маркетингов начин. Едно нискомаслено прясно мляко от процент и половина е много по-добро от някои, на които пише, че са оризови, бадемови или соеви с шоколад и са в биощанда.

Четете! Много е важно да се информирате. Хората трябва да знаят какво ядат и пият. Преди да го сложат в количката, нека прочетат какво пише на етикета“.

Вдъхновение

Позволява си да яде, каквото му се иска, в неделя

Антон Порязов признава, че си в неделя си позволява „мръсен“ ден откъм хранене и да си похапне - бургер, пица или каквото му се прииска.

Има и неща, които си е забранил. Не пие газирано, не яде тестено и сладко. „Алкохол не пипам. Той доста вреди на здравето и на самите клетки и мускули. Алкохолът е напитката, която съдържа най-много калории спрямо грам. Така че избягвам. Особено някакви ликьори. На рожден ден, на празници си пия и вино, и уиски, и водка, но само в редки случаи. По принцип през месеца не консумирам, със сигурност през деня не. На закуска - не, на обед – не, вечер зависи от компанията и повода“ (смее се).

Тренира до 10 пъти седмично

Особено преди състезания Тони тренира до 10 пъти седмично, като разпределя натоварванията за всички мускулни групи.

„Тук нещата също са строго индивидуални и е хубаво всеки да е наясно кое му върви и къде трябва да натисне повече. В момента правя някъде около между 5 и 10 тренировки седмично. Звучи много, но трябва да уточня, че всъщност тук включвам и 5 кардиосесии, и 5 силови тренировки. Или ги разделям понякога на две – сутрин и следобед, или ги съчетавам в една тренировка, която е малко по-дълга - два часа или два часа и половина, като започвам със силовата и приключвам с кардио.

За кардио предпочитам стълбата. Предпочитам степ мастера като уред. След това ходене по наклон на пътеката и след това тичане на пътеката. Това са ми трите кардиоуреда, които използвам.

Понякога кардиото ми е един час, за това казвам, че то си е цяла тренировка. То е изключително полезно и никой не бива да го подценява, дори да гони спортни постижения. Събота и неделя гледам да не тренирам. Ако пропусна нещо през седмицата заради снимки или друг ангажимент, гледам да наваксам в събота. Ако съм супер изморен и наистина ми трябват три дни вместо два, гледам да оставя организма да си почива и да не тренирам“.

Людмил Христов