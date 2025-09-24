Oбщо 869 души чакат за трансплантация у нас. Това заяви Пенка Георгиева, председател на пациентски организации „Заедно с теб“, в ефира на NOVA NEWS. По думите ѝ България е на последно място в Европа по брой донорски ситуации.

Данните на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ показват, че най-много са нуждаещите се от бъбречна трансплантация, следвани от тези на черен дроб и сърце.

„За съжаление трансплантациите в България загиват, така както загиват и пациентите“, заяви Пенка Георгиева. У нас са се осъществили само седем трансплантации тази година. Това означава по една на милион население. За сравнение тя посочи данни за 2020 г., когато в Австрия е имало 74 донорски ситуации на милион население, а в Белгия и Чехия – по 71, отбеляза още тя.