Д остъпни генерични версии на революционно инжекционно лекарство за превенция на ХИВ ще бъдат достъпни за 40 долара годишно в повече от 100 страни от 2027 г., съобщиха Unitaid и Фондация „Гейтс“.

Пробив в борбата с ХИВ!

Двете организации са сключили отделни споразумения с индийски фармацевтични компании за производство на по-евтини генерични версии на ленакапавир – инжекция, която се поставя два пъти годишно и е доказано, че намалява риска от предаване на ХИВ с повече от 99,9% – за страни с ниски и средни доходи.

Продаван под търговското наименование Yeztugo от базираната в Калифорния компания Gilead Sciences, ленакапавир понастоящем струва около 28 000 долара годишно в САЩ.

По-евтините генерични версии са „от решаващо значение за разширяването на превенцията на ХИВ“, заяви Кармен Перес Касас, стратегически ръководител на Unitaid за ХИВ, в интервю за АФП.

„Сега, с този продукт, можем да сложим край на ХИВ“, каза тя.

През октомври миналата година Gilead обяви, че е подписала лицензионни споразумения с шест производители на генерични лекарства за производство и продажба на първата в света дългодействаща профилактика преди експозиция (PrEP) в по-бедните страни.

Международната здравна агенция Unitaid съобщи, че е сключено партньорство с Dr. Reddy's Laboratories, Clinton Health Access Initiative (CHA) и Wits RHI за предоставяне на лекарството на цена от 40 долара на човек годишно в 120 страни, считано от 2027 г.

„В началото продуктът ще се произвежда в Индия. Но ние работим и за регионално производство в бъдеще“, обясни Перес Касас.

Фондация „Гейтс“ също обяви, че е сключила подобно партньорство с индийската фармацевтична компания Hetero.

„Научните постижения като ленакапавир могат да ни помогнат да сложим край на епидемията от ХИВ, ако бъдат достъпни за хората, които могат да се възползват от тях най-много“, заяви Тревър Мундел, ръководител на отдела за глобално здраве във фондацията.

От 2010 г. насам глобалните усилия са допринесли за намаляване на броя на новите ХИВ инфекции с 40%. Данните на UNAIDS обаче показват, че 1,3 милиона души са се заразили с ХИВ през 2024 г.

В очакване на появата на новите генерични версии, друго споразумение между Gilead и Глобалния фонд има за цел да помогне за осигуряване на достъп до лекарството на достъпна цена в страните с по-ниски доходи.

Вашингтон потвърди по-рано този месец, че ще спази споразумението от 2024 г. за подкрепа на този проект, като го предпази от външната помощ на президента Доналд Тръмп.

Инициативата, която следва одобрението на Yeztugo от САЩ през юни, има за цел да достави първите единици в поне една африканска страна до края на тази година.

*Източник: БГНЕС