И звестно е, че храната се смила под влияние на храносмилателни сокове, които се секретират от стомаха, задстомашната жлеза, черния дроб и червата. При движението си по храносмилателния канал храната последователно се подлага на действието на различни ферменти, които се съдържат в храносмилателните сокове. Така основните вещества-въглехидрати, белтъчини и мазнини, се превръщат в лесно усвоими съединения. Отделянето на тези сокове е рефлекторен акт, който започва още при вида и миризмата, а дори и само при мисълта за храна. Именно редовното хранене в строго определени часове води до предварителна нагласа на целия храносмилателен апарат. Така той се подготвя да приеме, да смели и оползотвори храната, създава се т.нар. храносмилателен стереотип, в резултат на който храната се посреща от вече отделения стомашен сок и се приема с удоволствие и апетит. По този начин се осигурява най-пълноценното ѝ усвояване от организма, което е неосъществимо при безразборното хранене.

Не трябва да се забравят и някои заболявание (гастрит, язва и др.), за чието възникване една от причините е именно безразборното хранене. При него по-често се развива затлсътяване и по-често се стига до усложнения, предизвикани от наднорменото тегло.

Точното спазване на определените за хранене часове е много полезно, защото по този начин се изключва прехранването, от което до голяма степен зависи нашето здраве. Преяждането е съществувало още в древни времена, но напоследък то добива епидемична форма в развитите страни, включително и у нас, като голям процент от населението на България е с наднормено тегло. По-рано пълнотата е била смятана за израз на благоденствие, но днес се смята за болестно състояние, което е причина за сърдечно-съдови заболявания, дегенеративни изменения на костно-ставния апарат, метаболитни заболявания, диабет и др.

Спазването на режим на хренене създава възможност за ритмична дейност на храносмилателните органи. Нередовното хранене през различно дълги интервали или пък редовното приемане на различни по количество храни довеждат до нарушаване на ритмиката на отделяне на храносмилателните сокове с произтичащите от това вредни последици.

Например приетото сутрин кафе от незакусвал човек води до увеличаване на производството на стомашен сок (солна киселина и пепсин), който реално няма какво да преработва. В такива случаи обилният стомашен сок със съдържащата се в него солна киселина въздейства направо върху лигавицата на стомаха и с течение на времето предизвиква изменения в нея, появяват се оплаквания като болка, парене, киселини, тежест в стомаха, оригвания. За всички тези неприятни симптоми допринасят също и бързото храненене с недоброто сдъвкване и преработване на храната в устната кухина. Това са причините и съвременният човек много по-често боледува от гастрит, язвена болест, колит и др.

Всеки страдащ от подобни проблеми може да си помогне по натурален начин с хранителната добавка „Гастрозон“, която съдържа голям микс от храносмилателни ензими, които помагат на храната да се разгради и усвои по-добре от организма. Добавените екстракти от копър, мента, джинджифил, ким и анасон подпомагат функцията на перисталтиката, съдействат за ускоряване на физиологичния ритъм на червата и допринасят за цялостен коремен комфорт.