Д обра новина за любителите на кофеина!

Пиенето на три до четири чаши кафе на ден може да забави биологичното стареене, сочат нови изследвания.

Проучване, разглеждащо дължината на теломерите – показател за клетъчно стареене, – показва, че пиещите кафе са биологично еквивалентни на хора с пет години по-млади. Теломерите се намират на краищата на хромозомите и изпълняват функция, подобна на пластмасовите накрайници на връзките за обувки, съобщи Mirror.

Съкращаването на теломерите е естествен процес на стареене. Смята се, че те могат да бъдат по-добре запазени благодарение на мощните антиоксидантни и противовъзпалителни съединения в кафето. В едно проучване 436 норвежци с диагностицирани психични заболявания бяха проследявани в продължение на 11 години, като им беше задаван въпрос колко кафе консумират.

Изследователският екип заяви, че има биологически обяснения за техните наблюдения, но предупреди, че пиенето на повече от четири чаши кафе на ден може да има обратен ефект.

Авторът д-р Моника Аас от Кингс колидж Лондон каза: „Теломерите са много чувствителни както към оксидативен стрес, така и към възпаление, което допълнително подчертава как консумацията на кафе може да помогне за запазване на клетъчното стареене при население, чиято патофизиология може да предразполага към ускорено стареене“.

Проучването е публикувано в British Medical Journal, анализира данни от норвежкото изследване Thematically Organised Psychosis (TOP).

Изследователите признават, че проучването е „наблюдателно“ и не може да докаже, че именно кафето е имало благоприятния ефект върху теломерите. То идва след предишно наблюдателно проучване, което предполагаше, че пиенето на кафе сутрин може да носи повече ползи за здравето, отколкото пиенето през целия ден.

