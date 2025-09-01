„Опасната тропическа болест Чикунгуня отбелязва „тревожен“ ръст в световен мащаб, като най-тежко засегнатии са Великобритания и Китай, предупреждават експерти. Вирусът е бързо разпространяващо се заболяване, което накара китайските власти да въведат пандемични ограничения.

ЕВРОПА БИЕ ТРЕВОГА: Стигнахме рекорден брой огнища на болести, пренасяни от комари!

Докладите сочат близо 10 000 случая там, като градовете Фошан и Гуанджоу в южната част на Китай са най-силно засегнати. Здравните власти на Обединеното кралство съветват почиващите да се предпазват от ухапвания от комари, след увеличаване на случаите сред пътуващите британци, завръщащи се от чужбина, предава Daily star.

Смята се, че силен мусон тази година е катализирало разпространението, като дъждът се е превърнал в локви със застояла вода – рай за комарите.

Този вирус, който се разпространява само чрез ухапвания от комари, предизвиква треска и силна болка в ставите, които могат да продължат години след заразяването. Пациентите са поставени под карантина в болнични легла, защитени с мрежи против комари, като изписването е разрешено след отрицателен резултат от теста или едноседмичен престой.

В Англия са регистрирани общо 73 случая между януари и юни тази година, според UKHSA. Увеличението от 170% е огромен скок спрямо 27-те регистрирани случая през същия период на 2024 г. По-голямата част от тези 73 са съобщили за пътуване до Шри Ланка, Индия и Мавриций. Огнища на зараза често се появяват в Южна и Югоизточна Азия, както и в някои региони на Африка.

Докато повечето пациенти се възстановяват в рамките на една седмица, тежките случаи на чикунгуня могат да доведат до постоянна болка в ставите, продължаваща месеци или дори години след ухапването.