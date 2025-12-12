У чени от Станфордския университет разкриха как мРНК ваксините срещу COVID-19 могат да увредят сърдечните клетки.

Експертите отдавна бият тревога заради миокардита , изключително рядко усложнение от ваксината, което причинява възпаление на сърдечния мускул.

Данните показват, че около едно на 125 000 деца и възрастни под 65 години, ваксинирани срещу вируса между 2023 и 2024 г., е развило заболяването. Сред мъжете и момчетата под 25 години обаче процентът се е увеличил до едно на 37 000, или 3,4 на 125 000, пише Daily Mail.

В проучването изследователите анализирали кръвта на пациенти, получили ваксината, и на тези, които са страдали от миокардит след ваксиниране.

Те открили, че хората, страдащи от редкия страничен ефект, са имали повишени нива на два протеина, свързани с имунната система, в кръвта си.

Последващи експерименти с мишки показаха, че тези протеини подтикват неутрофилите (вид имунни клетки, които първи реагират на увреждане) да инфилтрират сърдечния мускул, причинявайки увреждане на тъканта чрез възпаление.

Лекарите казват, че усложнението обикновено е леко и отшумява от само себе си без лечение. В тежки случаи обаче може да причини хоспитализация или смърт, въпреки че официални лица казват, че до момента в САЩ не са регистрирани смъртни случаи от състоянието, произтичащо от ваксината срещу COVID-19.