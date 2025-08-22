С редният размер на втората пенсия, която се отпуска от частните фондове, се повишава с едва 2,32 лева в рамките на година. Увеличението е с точно 1 процент. Това става ясно от данните за резултатите от дейността на допълнителното пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2025 г. в сравнение със същия период на 2024-та.

В същото време държавната пенсия за стаж и възраст, изплащана от НОИ, се увеличи през юли с 8,6% по швейцарското правило, залегнало в Кодекса за социално осигуряване.

6764 души получават втора пенсия пожизнено по последни данни.

Най-голям дял от тях са избрали да вземат пожизнена пенсия, включваща разсрочено плащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст. В рамките на избрания период хората взимат по-високи плащания, след това сумата намалява.

Такъв вид пожизнена пенсия имат 5822 души. Това е най-масовият вид втора пенсия у нас. Нейният среден размер се е увеличил на годишна база с едва 27 стотинки. Това е ръст с 0,1%.

Видове

Доста по-голямо е увеличението на останалите видове пожизнени пенсии. Но тях ги получават много малко хора. Затова в крайна сметка средното увеличение на втората пенсия излиза едва 2 лева.

Така например в рамките на една година пожизнената пенсия без допълнителни условия е нараснала от 91,24 лева на 102,41 лева. Това е увеличение с 11,17 лева, което е ръст от 12%. Този вид пенсия не подлежи на наследяване. Получават я едва 156 души.

Третият вид пожизнена пенсия – с период на гарантирано плащане, се е увеличила от 81,18 лева на 90,27 лева. Това е повишение с 9,09 лева, или 11,2 на сто. Този вид пенсия включва гарантиран период от 2 до 10 г. по избор на пенсионера, в рамките на който се наследява настоящата стойност на дължимите плащания до края на гарантирания период.

Такъв вид пожизнена пенсия вземат 786 души.

Актуализира се веднъж годишно

Размерът на пожизнената пенсия и разсрочените плащания също трябва да се актуализират съгласно Кодекса за социално осигуряване поне веднъж годишно. Това обаче зависи от доходността, постигната от фондовете за изплащането им.

Тоест зависи до голяма степен от това – как са инвестирани парите на пенсионера и дали на финансовите пазари е имало някакви сътресения. Реално единици са пенсионните компании, които няколко поредни години увеличават пожизнените пенсии и разсрочените плащания, и то с процент, по-висок от инфлацията.

В същото време увеличението на държавната пенсия всяка година е гарантирано със закон и то зависи от увеличението на осигурителния доход и поскъпването на живота.

София Симеонова