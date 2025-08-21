П енсионноосигурителните дружества, които управляват парите ни за втора и трета пенсия, отчитат приходи от такси и удръжки в размер на 160,6 милиона лева през първото полугодие. Това сочат данните на Комисията за финансов надзор.

Сумата е с над 21 милиона лева повече, отколкото са били постъпленията по това перо през същия период на 2024 г.

Видове

Основните такси, които пенсионноосигурителните дружества удържат на осигурените при тях лица, са такса за управление, която се събира от всяка вноска, и инвестиционна такса.

Таксите и удръжките са основно перо в общите приходи на пенсионноосигурителните дружества. През първото полугодие на миналата година общите постъпления на компаниите са били в размер на 167 млн. лв., сега са се вдигнали до 187 млн. лв.

Повишението е изключително за сметка на приходите от такси, тъй като приходите от управление на собствени средства намаляват. Всички пенсионни дружества отчитат положителен финансов резултат, без едно, което е на минус.

Печалбата на компаниите възлиза на общо 82 милиона лева. Първото полугодие миналата година тя е била 68,5 милиона лева.

