С химна на Република България и химна на Европейския съюз бе открита есенната сесия на 51-вото Народно събрание.

Съгласно парламентарния правилник, депутатите бяха в лятна ваканция от 1 до 31 август.

Какви са очакванията на депутатите за новия политически сезон

В началото на днешното първо заседание от новата сесия се регистрираха 210 депутати. Председателят на парламента Наталия Киселова обяви, че има кворум и откри заседанието.

По време на изпълнението на химна на Европейския съюз депутатите от "Възраждане" седнаха по местата си.