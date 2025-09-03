Д нес започва новият политически сезон. Депутатите се завърнаха в пленарната зала след 33-дневна ваканция. На влизане в Народното събрание представители на парламентарни групи изказаха очакванията си за новата есенна сесия на законодателния орган. Заявките за есенната сесия на парламента вече са налице.

От ГЕРБ-СДС изразиха позитивизъм, че ще започне интензивна законодателна работа.

"Моята надежда е, че ще имаме възможност да работим, защото имаме много работа - да приемаме важни законопроекти, за които хората са ни изпратили тук. Един от тях е Закона за образованието. С екипа на МОН обобщихме всички предложения, за да може да ускорим модернизацията на образованието. Това очакват всички'', посочи депутатът от ГЕРБ-СДС Йорданка Фандъкова.

ПП-ДБ като опозиция вече постави на масата пети вот на недоверие, като Николай Денков заяви пред журналисти, че от групата са в готовност той да бъде внесен в рамките на около две седмици. Вотът ще бъде подкрепен от АПС и МЕЧ.

"Първият вариант за вот на недоверие е готов и предстои да го завършим и внесем в рамките на една или две седмици. Той ще бъде съвместен с ДБ", допълни още Денков. И заяви, че работата и обсъжданията по темите за вота на недоверие са били координирани.

"През цялото време работихме заедно, а темите са ясни - обедняването на населението, високата инфлация, завзетите имоти. Ще се радваме на всеки, който реши да ни подкрепи", каза още той.

Сред приоритетните задачи пред 51-вия парламент ще е и процедурата по приемане на бюджет в евро. Тепърва депутатите ще трябва да изработят и нови законодателни текстове, които да предвиждат по-строг контрол върху рисковите атракции.

Станислав Балабанов от "Има такъв народ" изрази скептицизъм, че пети вот на недоверие ще постигне успех. "Предишните 4 вота на недоверие показаха колко компетентна и разединена е опозицията, както и несъстоятелните им тези. Всички опити да бъде свален кабинета доказаха само едно до момента - че има нужда от стабилно правителство", посочи той.

Депутатът от "Алианс за права и свободи" Джейхан Ибрямов отрече от ПП-ДБ да са водили разговор с неговата формация за подкрепа на вот на недоверие. "Имахме заседание на парламентарната група и решихме, че щом получим материалите с мотивите, ще ги прочетем и ще преценим дали подкрепим. Ние сме опозиция и винаги сме били принципни в позицията си. Доколкото знам от ПП-ДБ ще засегнат темата за сигурността, но ние ще помислим и за своя, която да приобщим", заяви той.

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев съобщи, че парламентарната му група е почти готова със свой вот на недоверие. "Ние сме инициатори на вот на недоверие на тема "Вътрешен ред и сигурност". Ние го подготвяме, а ПП-ДБ ще го подкрепи. Остава да се уточни кога ще бъде депозиран. Оказа се, че има много материали за несправяне на това правителство в сферата. Част от нещата, които готви ПП-ДБ, са свързани със сектор "Правосъдие", ще преценим дали няма да обединим двете теми в крайна сметка", коментира лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

Лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски определи мотивите за поредния вот на недоверие срещу кабинета като „невалидни“. „Държавата е освободена точно от тези, които я бяха завладели – соросите и техните производни, както и производните на един обикалящ страната човек“, каза Пеевски. Лидерът на „ДПС – Ново начало“ подчерта, че ще продължи да подкрепя правителството, като намекна, че някои политически фигури вече са влезли в президентска кампания. „Няма да позволя никой да разклаща страната“, Пеевски пред репортери в кулоарите на парламента.

„Президентът Румен Радев трябва да бъде откровен с хората. Той вече е политик и е време да си направи партията. Призовавам го да го заяви публично още днес. Ще направя много разкрития по време на тези кампании и няма да позволя никой да лъже хората. Те ще получат цялата истина за всеки в тази държава“, заключи Пеевски.