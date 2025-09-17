В одещ криминолог твърди, че е разгадал едно от най-големите мистерии на всички времена – случаят „Джак Изкормвача“. След повече от век догадки и безуспешни разследвания, професор Дейвид Уилсън смята, че вече знае кой е прословутият сериен убиец – полският бръснар Аарон Космински.

Уилсън, експерт по серийни убийци, използвал модерна гео-профилираща техника и информационната система HOLMES – създадена след провалите при издирването на Йоркширския изкормвач Питър Сътклиф. Той анализирал местата на престъпленията и стигнал до извода, че убиецът е живял в центъра на Уайтчапъл – точно където Космински е делил дом със семейството си на Сион Скуеър.

По думите му, още тогава полицията подозирала бръснаря заради „силна омраза към жените“ и „хомицидни наклонности“. Уилсън отхвърля тезата, че Изкормвача е имал медицински познания, като подчертава, че убийствата не изисквали хирургически умения.

Професията на Космински също била подозрителна – атаките ставали основно в петък и през уикенда, което според криминолога означава, че извършителят бил зает през седмицата. Медицински документи сочат, че бръснарят е бил настанен в лудница още през 1891 г., на 26-годишна възраст, след прояви на насилие и психични проблеми.

Допълнителен обрат дава ДНК-анализ на окървавен шал от мястото на едно от убийствата – този на Катрин Едоуес. Пробата е показала „100% съвпадение“ с роднина на Космински, макар някои експерти да критикуват методологията и да настояват, че случаят остава отворен.

Уилсън смята също, че е идентифицирал шеста жертва на Джак Изкормвача – Марта Табрам, открита с 39 прободни рани през август 1888 г., три седмици преди първата призната жертва. Така броят на зверските убийства в Уайтчапъл между август и ноември 1888 г. може да се окаже не пет, а шест.

„Зловещата истина е, че Изкормвача е действал по-дълго и е убил повече, отколкото сме предполагали“, казва Уилсън. Историческата сензация отново разпалва дебата около най-прочутия сериен убиец в света.