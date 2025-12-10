Ч ерна вест отново разтърси Русе. Второто момиче, пострадало тежко при ужасяващата катастрофа на 1 декември между Мартен и Сандрово, почина.

Лекарите в УМБАЛ „Канев“ се бориха 8 дни за нейното спасяване, но травмите се оказаха несъвместими с живота.

ЧЕРНА СЕРИЯ: Още една тежка катастрофа с жертва и ранени

От лечебното заведение потвърдиха трагичната новина във вторник: „Момичето почина днес, въпреки усилията на лекарите“, съобщават от болницата, цитирани от Русе Медиа.

При инцидента лек автомобил „Опел“, управляван от 18-годишен младеж, напуска платното с огромна скорост и се врязва последователно в две дървета. По първоначални данни стрелката на километража е застинала между 135 и 140 км/ч – смъртоносна скорост за четвъртокласния път между населените места.

Ударът е бил толкова силен, че едно от момичетата загива на място. За другото лекарите се борят повече от седмица, но безуспешно.

В автомобила са били четирима тийнейджъри – три момичета и един младеж, всички между 17 и 18 години, възпитаници на Професионалната гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“. Едното момиче загива на място. Второто в болницата, а третото е с по-леки травми.

Шофьорът, получил книжка само преди месеци, също е ранен. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. Според свидетели, автомобилът е буквално „разкъсан“, а по пътя са открити разхвърляни учебници и вещи, принадлежащи на момичетата.

Русе е в шок – училището на младежите вече обяви дни на траур, а съучениците им пишат съкрушителни послания в социалните мрежи.

Разследването на МВР продължава, като трябва да установи: точната скорост на движение; защо автомобилът е напуснал пътното платно; възможно ли е разсейване или неопитност да са допринесли за трагедията.

Пътят в участъка е прав, но тесен, а при висока скорост всяка грешка се превръща в смъртоносна.