В лак е блъснал кола в Монтанско, съобщават от полицията.

Инцидентът е станал малко преди 17 часа в понеделник на жп прелез, разположен до разклона на път III-817 и път II-81. Електричката, движеща се по направлението Берковица-Бойчиновци-Мездра, управлявана от машинист на 55 години от Враца, е блъснала лек автомобил „Пежо“.

Водачът – 69-годишен монтанчанин, решил да премине през жп прелеза при червена светлина на автоматичната сигнализация.

Като по чудо няма пострадали хора при инцидента. В резултат на ПТП-то обаче лекият автомобил е с причинени материални щети.

По случая е образувано досъдебно производство, работата по случая продължава, писа bulnews.bg.