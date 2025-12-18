Н адявам се полицайката Милена Ботева от 5-о районно управление в София да си каже. От тази група познавам само нея. Имало доказателства, че тя е организатор на палежа на имота ми.

Това разказа вчера пред „Телеграф“ бизнесменът Красимир Атанасов. Той живее в луковитското с. Торос. Мъжът твърди, че през 2024 г. полицията направила претърсване на имотите му там за наркооранжерия, но нищо не открили. Акцията според него била незаконна. По това време дознател в полицията в Луковит била Милена Ботева. Атанасов написал оплакване до МВР и по-късно научил, че Ботева е наказана и се е преместила да работи в 5-о районно.

Палеж

На 20 юни 2025 г. пламнали кафенето и автомивката му в селото. „Всичко изгоря до пепел – и кафенето, и автомивката ми. Изгоря и съседната къща на комшията. А на къщата на леля ми изгоря дограмата. Имам 16 камери на този обект, предадох записите на полицаите“, разказа Атанасов.

На 3 декември т.г. към 15 ч. отново полицаи претърсили къщата му за наркооранжерия, но нищо не открили. „Как така се случва? Откъде този натиск върху мене? Аз не съм политическо лице, нито на някого съм навредил. Кой ще си рискува работата само за да отмъщава за нещо. И то какво да отмъщава, аз съм си потърсил реално правата. Откъде тази омраза?“, пита Атанасов.

7-членна група беше арестувана на 12 декември т.г. и обвинена за палеж, изнудване и наркоразпространение в София и Ловеч. При акцията са открити големи количества марихуана, синтетична дрога, кокаин и десетки хиляди евро.

Мерки

Милена Ботева е с мярка за неотклонение гаранция от 5000 лв.

Окръжният съд в Ловеч остави в ареста единия от двамата сочени за лидери на ОПГ – Росен Кръстев-Стъкларя. Началникът на 5-о районно Пламен Максимов е под домашен арест с електронна гривна в дома си в София. Прокуратурата ще обжалва мярката пред по-горната инстанция.

Криминалистът Юлиян Бързашки също е оставен в ареста, както и Емил Милушев, а Калоян Натов е пуснат под домашен арест.

Мария Кадийска