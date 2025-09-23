К ървав хаос избухна в прочутия с насилието си затвор Мачала в Еквадор рано сутринта на 22 септември, когато въоръжени затворници от бандата Los Lobos Box нахлуха в отделенията и отприщиха истинска касапница. Според местните медии те са убили пазач, екзекутирали още 11 души и са отвлекли шестима надзиратели по време на бягството си.

Кървавата атака започнала около 2 часа през нощта, когато бандитите пробили килиите си и ликвидирали охранител, за да излязат навън. Двама други полицаи били ранени, преди престъпниците да се насочат към съперничещата им групировка Los Lobos. Там последвал жесток разстрел – над дузина затворници били убити, а други били тежко ранени.

🚨 Un grupo de reclusos escapó de sus celdas y asesinaron a un guía, hirieron a dos policías y secuestraron a otros seis uniformados, de la Cárcel de #Machala. 📲 https://t.co/fXdafy8R8p pic.twitter.com/bMURSUo4vI — Ecuavisa Noticias (@EcuavisaInforma) September 22, 2025

Еквадорските власти разкриват, че бунтовниците вероятно са получили помощ отвън – три взрива били задействани, за да се улесни бягството. До момента полицията е заловила 13 избягали затворници, а около 200 въоръжени служители от полицията и армията обграждат съоръжението.

Мачала е смятан за един от най-опасните затвори в Еквадор, известен с разпространението на болести и жестоката война между бандите зад решетките. Това кърваво бягство напомня подобни ужаси – като случая в Мозамбик през декември 2024 г., когато 6000 затворници избягаха от строго охраняван затвор, оставяйки след себе си 33 убити и десетки ранени.

Еквадорската полиция остава нащрек, а страната е шокирана от поредната трагедия, разкриваща пълния срив на сигурността зад стените на най-страховитите ѝ затвори.