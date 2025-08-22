М ладежът, убил жена в Първомай, се оплака, че повече от денонощие не получил право на телефонно обаждане, както и на защита. “Всеки път когато повдигах въпроса, полицаите ме предупреждаваха да внимавам какво говоря. Заплашиха ме с изнасилване, че ще ми се случат неща, които не искам да описвам”, посочи Ивелин. Той заяви категорично, че се притеснява за живота и здравето си, съобщи “Марица”.

“Написах това, което ми диктуваха да напиша. След това ме закараха в Първомай да ме снимат до някакви обекти. В момента се притеснявам силно. Засега заплахите са само словесни. Държат се различно с мен спрямо другите арестанти. Нарекоха ме “звездата”, като казаха, че тепърва ще разбера какво значи това”, добави Ивелин.

Той помоли съдът да постанови мярка, която е различна от “задържане под стража” - за да завърши образованието си, както и да се готви за състезание, тъй като е спортист. “Искам да продължа нормалното си битие”, обобщи той.

"Бях на местопроизшествието в нощта на убийството", тези самопризнания е направил задържаният, съобщиха от прокуратурата, предаде БЛИЦ.

Все още не е готова съдебно-психиатричната експертиза, предстои да бъдат разпитани и неговите роднини.

Обвиненият в убийството на полицейската съпруга е преживял тежко раздялата с дъщерята на убитата. Това е основният мотив.

Задържаният проявявал странности - стрелял по хора с фалшиви патрони от стаята си в Студентски град. Това е заявила при разпит дъщерята на убитата.

Често изпадал в състояния на плач. Бил запален по игра, която е свързана със стрелба.

След раздялата заплашил момичето, че ще са врагове и някой ден ще намери труп в леглото си.

След извършване на убийството се е прибрал в София по необичаен маршрут - през Хасково, Чирпан като по пътя е изхвърлил дрехите и ножа.

"Задържаният е опасна личност и трябва да е в ареста", заяви наблюдаващият прокурор Дилян Пинчев.

Съдът ще се произнесе в 16 часа.