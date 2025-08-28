П отресаващи неща се случват в света на т.нар "Тъмна мрежа" (Dark Web).

И не само се случват, а се и търгуват за много пари.

Така в тъмната мрежа бе пуснато страшно видео как отрязват главата на доброволец, а потресаващите кадри са пуснати на филм за пари.

Що е то "Снъф"

Идеята за" снъф" филма е културна митология от десетилетия, вдъхновявайки филми, книги и интернет легенди.

Снъф филмът е по същество убийство, заснето и разпространено с търговска цел. Съществуването на истински снъф никога не е било доказано... Досега.

В края на юли видеоклип, станал известен като „Виетнамският касапин“, започна да се разпространява в Telegram и други криптирани приложения за съобщения.

В него се вижда мъж, легнал по гръб в облицована с плочки стая и мастурбиращ.

В момента на кулминацията втори мъж го обезглавява с нож за месо с няколко експертни движения, след което откъсва главата от тялото.

Допълнителни кадри показват алтернативни ъгли на убийството и неговите последици: професионално клане на трупа.

Накрая монтаж показва струпани части от тялото, разделени черва, последвани от изображения на някакво традиционно азиатско ястие, съдържащо неидентифицирано месо.

По-дълга версия е предшествана от нещо, което изглежда като репетиция.

Екзекуторът, облечен в Adidas и евтина маска на Anonymous, гали врата на жертвата със сатър, след което имитира нанасянето на няколко удара.

Вече коленичила пред дръвник, жертвата се изправя и е прегърната от убиеца си.

Моментът преди обезглавяването

Предшествениците

В интернет има много кадри със смъртни случаи: пропаганда на ИДИЛ, обезглавявания с резачка на картели, убийства, заснети от видеонаблюдение.

И все пак нито едно от тях не се записва умишлено с търговска цел.

Други забележителни изключения също не уцелват целта - през 2001 г., след години опити, германският канибал Армин Мюс се срещна със съгласна жертва в сайт, наречен Cannibal Café.

Той засне около четири часа кадри, в които се опитва да яде отрязани парчета от – и в крайна сметка да убива – 43-годишния Бернд Бранд, но кадрите никога не са изтекли в публичното пространство.

Друг германец, Детлев Гюнцел, намери доброволната си жертва в уебсайта Zambian Meat.

Той засне удушаването и разчленяването ѝ, но 50-минутният филм беше запечатан като полицейско доказателство. През лятото на 2012 г. Лука Магнота предизвика световно издирване, след като записа и качи видеоклип, на който убива китайски студент.

Озаглавен „1 лунатик, 1 ледосекачка“ , филмът доведе до временното затваряне на BestGore.com и създаде медийна лудост.

Отново обаче нито един от тези случаи не беше истински снъф, защото не беше продуциран с търговска цел.

Въпреки че „Виетнамският касапин“ не е привлякъл толкова международно внимание, колкото тези случаи – всъщност VICE е първата утвърдена медия, която съобщава за съществуването му – доказателствата сочат, че е бил записан, за да се продава онлайн, което потенциално го прави първият истински снъф филм, който си проправи път към света.

Разследването

Както може да се очаква, онлайн детективите работят извънредно, за да установят имената на жертвата и убиеца.

Досега те са установили, че и двамата говорят с регионален виетнамски акцент и са идентифицирали в кой магазин са продадени плочките на пода, върху които жертвата е мастурбирала, както и марките на сатърът за месо на палача и клечките за хранене, оставени до зловещата чиния с месо.

Настоящото мнение е, че убийството е извършено в централен или северен Виетнам, или евентуално в Камбоджа. Детективите посочват отличителни бенки и татуировки като доказателство, че кадрите показват едни и същи двама души. Има дори снимка на отрязан еректиран пенис, която се разпространява навсякъде, въпреки че след обстоен анализ експерти по отрязани пениси впоследствие опровергаха връзките ѝ с филма.

Към днешна дата теорията е, че жертвата – която изглежда е била доброволен участник в собствената си гибел – е бил Нгуен Суан Дат, виетнамец, който е посещавал форуми за екстремни фетиши като Motherless в продължение на няколко години, използвайки псевдоними като „Dat Beheading“.

Screenshot на профил на Nguyn Xuân Đt в социалните медии

Той е имал и акаунт в Watch People Die, сладникава геймифицирана общност от анонимни, които се събират, за да споделят... кадри на умиращи хора.

Смъртта като фетиш

Почти всички известни разкази на Дат споменават фетиша му към обезглавяването.

В сайтове за запознанства той е говорил свободно както с мъже, така и с жени за желанието си за смърт. Тази тема на разговор не е необичайна в средите, в които се е движел Дат.

Снимки на екрана показват как той моли някого за превод на еро гуро, наречено „ Кандидат за смърт “, което включва сюжет, подобен на собствената му смърт, със забележителните допълнения от кръвосмешение, гилотина и говореща обезглавена глава.

Втори профил на Nguyn Xuân Đt в социалните медии

Убиецът със сатъра

Разбира се, интернет положи големи усилия, за да идентифицира убиеца във видеото.

Използвайки техники за сливане на лица, автори на публикации в WPD, Reddit, Facebook, Tam Tan Luong Tam и XAMVN стигнаха до теория, че „касапинът“ всъщност е будист, който преди това е общувал с Дат в различни форуми.

Въпросният будист обаче отрича всякакво участие, оставяйки тълпата от онлайн маниаци да се фиксират върху единствения отличителен белег във филма: татуировка с надпис „13-9“ на ръката на палача. (Това доведе до това случаят да стане известен със съкращението „13K“ – хаштаг, който по някакъв начин се свързва с цените на закланите прасета във виетнамските социални медии.)

Междувременно някой, който твърди, че е палачът, в момента контролира Facebook акаунта на Дат.

Видео с палача може да проследите ТУК!

Не закъсняха и теориите за мотивите за това на практика "доброволно" престъпление.

Има екранна снимка, където Дат твърди, че умира, което предполага, че - ако е той във филма - смъртта му може да е била форма на екстремна сексуализирана евтаназия.

Facebook акаунт, работещ с потребителското име Phi Le, публикува информация за убийството, твърдейки, че познава както жертвата, така и извършителя.

Phi Le управлява онлайн BDSM общност, която има връзки с общности за задушаване и канибализъм.

Един от тези акаунти включва поток от клипове, създадени с генеративен изкуствен интелект, на качулати фигури, които забиват ножове по вратовете на вързани жени.

Ако „Виетнамският касапин“ е направен с търговска цел, той вече е „успешен“.

Единадесет клипа и 98 снимки от обезглавяването са достъпни за закупуване като пакет в тъмната мрежа и в Telegram каналите от февруари.

Този кадър показва екзекуцията от множество различни ъгли на камерата, така че изглежда вероятно жертвата поне да е дала съгласието си за рекламиране на смъртта си.

Възможно е също така той активно да го е насърчавал.

Скоро след като обезглавяването на Нгуен Суан Дат е пуснато в мрежата, започват да се появяват и други подобни случаи.

как екстремно съдържание се предлага за продажба в приложения като Telegram

Въпреки че самоличността и подробностите в момента са неизвестни, кадрите отново показват клани азиатски мъже и са били споделени в китайското приложение за съобщения Baidu Tieba, което често се използва за престъпления.

В процеса на проучване на тази история, VICE разговаря с китайски дистрибутор на хардкор клипове в Telegram; те получават предложение да им бъде продаден достъп до групи, в които десетки хиляди потребители споделят хиляди пакети с изображения с теми, включително тежка некрофилия, кадри от морга, изнасилване с упойка и още по-лоши.ужасяващи неща.

Макар че „Виетнамският касапин“ може да е първият автентичен снъф филм, е малко вероятно да е последният.

*Източник: BenDitto