Б ившият съпруг на Бритни Спиърс, Кевин Федерлайн, продължава да прави шокиращи твърдения за нея. В предстоящите си мемоари бившият таньор и певец обвини поп иконата, че е употребявала кокаин, докато все още е кърмила двамата им синове.

В книгата „You Thought You Knew“ се твърди, че инцидентът се е случил на партито му по случай издаването на албума „Playing With Fire“ през 2006 г., пише Us Weekly.

В откъса пише: „Бях щастлив, че Джейми Спиърс (бащата на Бритни, бел. ред.) реши да дойде да ме подкрепи. Той ме погледна, поклати глава и посочи вратата на съблекалнята ми. Изражението му беше в онова празно пространство между неодобрение и опасение, сякаш казваше: „Тя е тук и това не е добре“.

Когато Федерлайн отворил вратата, той твърди, че е видял „Бритни и нейна приятелка, която е звезда, да смъркат дебела струя кокаин от масата“. Той твърди: „И двете носеха тези скандални перуки. Перуката на Бритни беше електриково синя. Беше сюрреалистично. Дори не се опитаха да го скрият“.

Федерлайн не споменава името на другата жена в книгата си, но я описва като „актриса, която е била на път да експлодира от роля, която ще промени живота ѝ“. Братът на Бритни, Брайън Спиърс, и агентът ѝ Джейсън Трауик също са били в стаята по време на предполагаемата употреба на наркотици от певицата, според бившия певец.

Шон Престън и Джейдън са били съответно на 1 година и 1 месец по това време, а бракът на родителите им е приключил същата вечер, когато Федърлайн е помолил Бритни да не ги кърми. Федерлайн си спомня как е казал: „Моля те, не се прибирай вкъщи и не кърми децата така. Обади се на майка си или на някого. Трябва да купим адаптирано мляко. Не можеш да направиш това. Това беше последната капка, кърменето. Нейната реакция. Това ни сложи край“.