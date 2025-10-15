Б ритни Спиърс понякога стоеше пред стаята на синовете си, когато бяха в къщата ѝ, с нож, докато спяха, твърди бившият ѝ съпруг Кевин Федърлайн.

„Понякога се събуждаха през нощта и я намираха да стои мълчаливо на вратата и да ги гледа как спят – „О, будна ли си?“ – с нож в ръка. След това тя се обръщаше и си тръгваше без обяснение.““, пише бившият беквокалист в предстоящите си мемоари „Мислеше си, че знаеш“, според The ​​New York Times . „След това тя се обръщаше и си тръгваше без обяснение“.

Представител на Спиърс каза пред US Weekly : „С новината от разкритията на Кевин, той и други отново печелят от нея и за съжаление това идва след края на изплащането на издръжка за дете с Кевин. Всичко, за което тя се грижи, са децата ѝ, Шон Престън и Джейдън Джеймс, и тяхното благополучие по време на тази сензация“.

Федърлайн каза, че инцидентите са накарали синовете ѝ, 20-годишния Шон Престън и 19-годишния Джейдън Джеймс, да се страхуват да останат в къщата ѝ след раздялата ѝ с него през 2007 г.

Той също така писа за времето през 2007 г., когато Спиърс беше принудително настанена в психиатрична болница след спор за попечителство, при който тя отказа да пусне момчетата да отидат с неговите представители. „Това беше една от най-трудните нощи в живота ми“, пише 47-годишната жена за онази нощ.

Седмици по-късно Спиърс е поставена под ново психиатрично наблюдение, което в крайна сметка доведе до 13-годишното ѝ попечителство, а Федърлайн получи основно попечителство над момчетата.

Федърлайн призна в интервю за The Times, че не е говорил със Спиърс от „години“, но изрази загриженост, че освобождаването ѝ от попечителство през 2021 г. не е била добра идея.