С ъдебната битка на Присила Пресли се разраства след твърденията на бивши бизнес партньори, че е „убила Лиса Мари“, за да „получи контрол“ над семейното богатство.

Вдовицата на Елвис гневно отвърна на обвиненията, че се е отървала от дъщеря си, за да не трябва да дели богатсвото си с никого, съобщава Radar Online.

Твърдението идва на фона на грозния ѝ многомилионен съдебен спор с бившите ѝ бизнес партньори. 80-годишната Присила преди това е обвинявала Бриджит Крузе и Кевин Фиалко в малтретиране на възрастни хора и финансови измами. В отговор двамата заведоха насрещен иск, с който поискаха 50 милиона долара, и твърдят в съдебни документи, че Присила е „пренебрегнала предупредителните знаци“ точно преди Лиса Мари да почине от сърдечен арест през 2023 г.

„Тя би дала всичко – дори и живота си, ако можеше – за да си върне Лиса Мари. Неразбираемо е, че е изправена пред тези твърдения, след като е погребала собствената си дъщеря. Присила, която знаеше, че Лиза е в процес на предприемане на стъпки за отстраняването ѝ като единствен попечител на неотменимия застрахователен тръст на Лиза и искаше да си възвърне контрола“, разказа източник.

В иска се посочва, че въпреки че Лиса Мари е имала „желание да живее, въпреки трудностите“, Присила е „дръпнала щепсела на апарата в рамките на часове след приемането на Лиса в болницата“.

Адвокатът на Присила, Марти Сингър, заяви пред TMZ, че делото е „нищо повече от тъжен и злобен опит за фалшиво опетняване на репутацията на осемдесетгодишна жена“.

Той добави: „Тези изфабрикувани твърдения са абсолютно невалидни и сме уверени, че това дело ще бъде прекратено“.