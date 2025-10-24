Необходими продукти:
- 4 средно големи патладжана
- 50 г кашкавал за поръсване
- струйка олио
- сол на вкус
За плънката:
- 300 г пилешко филе без кост
- 2 дребни сварени картофа
- 1 прясна чушка
- 1 глава кромид лук
- 2-3 с.л. олио
- 1 бучка краве масло - 10 г
- 1 ч.л. сушен риган
- 1/2 ч.л. сушена мащерка
- 1/2 ч.л. червен пипер
- сол на вкус
За доматения сос:
- 1-2 пълни с.л. доматено пюре
- сол на вкус
- 1 щипка захар
Начин на приготвяне:
Обелваме на ивици патладжани, надупчваме на няколко места повърхността, посоляваме и поливаме със струйка олио. Поставяме в тава с хартия за печене на дъното. Поставяме в предварително затоплена фурна и печем на 200 градуса за 20-25 минути. Нарязваме лук и чушка на ситно. Поставяме зеленчуците в тиган и наливаме толкова студена вода, колкото да покрием дъното на съда. Поливаме с 1-2 с.л. олио, посоляваме и задушаваме продуктите за 2-3 минути. Нарязваме пилешко филе на по-малки късчета и ги осоляваме. Разбъркваме добре и втриваме. Прехвърляме при омекналите лук и чушка. Добавяме 1 бучка краве масло, разбъркваме и изчакваме маслото да се разтопи напълно. Тогава поръсваме с подправки и наливаме малко вода. Задушаваме за кратко, поръсваме с 1/2 ч.л. червен пипер и изчакваме месото да побелее за 7-8 минути. Частично издълбаваме с лъжица изпечените патладжани и ги поставяме в намаслена тавичка. Накълцваме средата на изпечения зеленчук и я прехвърляме към плънката. Размесваме много добре и слагаме намачкани сварени картофи. Пълним патладжаните с плънката. Разреждаме доматено пюре с 1/2 ч.ч. вода. Посоляваме, поръсваме със захар. Поливаме кебапа и покриваме с настърган кашкавал. Поставяме в предварително затоплена фурна. Печем при температура от 180 градуса в продължение на 15-20 минути или докато повърхността се зачерви.