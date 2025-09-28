Е сента предлага изобилие от астрологични нишани за бъдещето ни в обществен и личен план. Това коментираха астролозите, които вече обнародваха своите прогнози за новия сезон. Виктория Маринова разкри, че светлите сили ще закрилят територията на страната и населението.

Бялата луна

„Селена – бялата луна, се намира в Лъв и попада в четвърти дом. В миналото е придобита независимост и духовна свобода. Селена в този дом дава подкрепа от предците на генетично ниво, положителна наследственост. Светлите сили ще закрилят българската територия и населението“, тълкува звездните знаци астроложката. Тя изготви хороскоп на есента с координати българската столица за 22 септември, 21:19 часа, българско време. Подредбата на небесните тела в момента на равноденствието разкрива бъдещето, гласи астрологичната теория. Маринова обяснява, че тогава се е образувала щастливата конфигурация Хвърчило. Тя ще внася хармония, ще дава подкрепа при възникнал проблем, ще помага за разрешаване на сложни задачи. Турбуленции обаче ще създава господарят на хороскопа Венера (пари, връзки), който прави напрегнат аспект (квадратура) с Уран (изненади, бунтове, партии).

Напрежение

„Този напрегнат аспект показва непостоянство, лабилни партньорства и приятелства; напрежение в групова дейност и екипна работа, при съюзници, обществени организации, партии. Друг напрегнат аспект е квадратурата между Марс, току-що влязъл в своята обител на знак Скорпион, и Плутон високо горе на МС (медиум цели), описващ властта и устройството на държавата, правителство и президентство. Този аспект показва липса на дипломатичност, загуба на самообладание, насилие. Но аспектът дава силна воля и ако енергията му бъде овладяна и впрегната градивно, може да се постигнат велики дела“, вещае изостряне на политически сблъсъци Маринова, но и възможен изход.

Прозерпина

Хороскопът на есен 2025 показва като критичен момент 19 октомври. Около тази дата са възможни: „напрежение в партньорствата, открита вражда, словесни пререкания, отмъстителни прояви, както и война на пътя“. Тогава ще има съвпад в небето на Марс с коварния Лилит и митологичната транснептунова планета Прозерпина, носеща алхимично обновление.

„Прозерпина, надарена със силата на Херкулес, ще съсредоточи цялата си мощ върху преобразяването на душите на хората. Това може да приеме формата на магическа трансформация на взаимоотношенията. И това, което сега се смята за чудо, ще се възприема като очевидно“, загатва Маринова за някакви необясними явления в живота ни.

Разкрития

Астрологът Венета Матева пък обърна внимание, че в началото на тази седмица огненият Марс смени знака и от Везни навлезе в територията на Скорпиона, където ще остане до 5 ноември. „Предстои период, в който ще усещаме повече воля и решителност – време да поставим себе си на първо място, да изкажем премълчаното и да изправим истините пред света. Очаквайте разкрития – някои може да са болезнени, но ще донесат яснота, знание и свобода. Сега е моментът да се освободим от излишното: стари модели на поведение, хора или емоции, които вече не ни служат. Марс действа, а Скорпион изкоренява без компромис всичко вредно. Разбира се, тъмната им страна също ще се прояви – чрез манипулации, желание за контрол и власт“, предупреди столичната влъхва. Матева разкри и как промененият ритмус на четвъртата планета ще се отрази на всички зодии.

Хороскоп

„Скорпиони, Раци и Риби – очаквайте динамика, развитие и личен напредък. Козирози и Деви – подкрепа и нови възможности, включително ценни запознанства. Телци, Лъвове и Водолеи – период на изпитания; бъдете търпеливи и внимателни с ангажиментите. Везни и Стрелци – спокойствие сред бурите на Марс; хармония в ежедневието. Близнаци и Овни – време да довършите започнатото и да подредите личните си отношения“.

Любомир Старидолски