Ч акръкчията е човек, който завърта и лекува чрез движение. Чакрата е този енергиен център, който се върти. Идеята е, че този, който направи правилното движение за изправянето или наместването на порезата, която е вътре в нашия гръбнак, тогава се получава освобождаването, облекчението, което хората търсят. „Да наместиш нещата, които са се разместили, това е работата на чакръкчията. Ако проблемът е във врата, се прави едно характерно усукване, което специалистът може да направи, за да го освободи”, каза Русев. Той обясни, че докато масажистът има за задача да даде удоволствие и комфорт на пациента, да даде възстановяване на цялото тяло, то неговата работа е да направи в дълбочина промяната.

„Той даже се налага да причини болка, за да може това, което е разместено, да го върне на мястото му. Това е труден процес, който изисква познание по анатомия, както и дълга практика, за да могат да се извършат движенията кратко, точно и коректно. Ако се направи неправилно завъртане, може да се навреди на пациента”, заяви той. Русев коментира, че на част от практикуващите им се носи лоша слава заради хора, които нямат задълбочени знания и умения се представят като специалисти и правят вредни терапии.

Лицензираният специалист, който е завършил Юмейхо курс през 2018 г., добави, че тогава се е сертифицирал, но иначе от 6-годишен ходи по гърбовете на хората. Той обясни, че няма точна дефиниция на това какво точно е чакръкчийството, но той го обяснява по следния начин: „Това е домедицинска помощ за проблеми, които много често биват пренебрегвани. Например, ако някой се е навел и си е сецнал кръста, това е проблем на мускулатурата или на налягането, което се образува върху едно нервно окончание. Тези неща могат да бъдат много болезнени и да изискват медицинска намеса, но има случаи, в които това не е необходимо. Тогава на помощ идва чакръкчията, който може да помогне”, обясни Русев и добави, че лично той изпраща тежките на лекар. Той подчерта, че преди да се отиде на преглед при него, е хубаво пациентът да носи изследвания, снимки, с цел да може да се направи задълбочена и прецизна диагностика.

Търсене

Радостин Русев разказа, че за помощ го търсят както деца, така и възрастни. „При мен идват 14-15-годишни, идват и възрастни хора на 80 години и повече, идват всякакви, и мъже, и жени. Всички те имат еднаква комбинация от основни проблеми. Или са с травма, или са с прищипан нерв, или ги тормози нещо емоционално - потиснатост, депресия, стрес, безпокойство. Идват и хора, страдащи от алкохолизъм или пушещи трева”, изброи той. По думите му тази комбинация между мисловното, емоционалното и телесното гарантира, че ще имат проблеми. „Аз се старая да помогна на трите нива”, каза Русев. Той обясни, че не лекува алкохолизма, а помага на хората да разберат защо имат този проблем, за да махнат причината за него. „Нито един проблем не идва само и единствено от нашето тяло. Никой не обръща внимание на емоциите и психологията вътре в нашите тела. Те са свързани”, заяви специалистът. Той разказа случай на своя пациентка, която го потърсила, защото не можела да стъпва на левия си крак. „Питах я какво се е случило в последно време. Каза, че е била на погребението на баща си. Тогава кракът бил добре, но два дни по-късно започнал да я боли. Питах я дали е плакала на погребението, тя каза че по-късно започнала. Тогава с нея обсъдихме какво означава да се простиш със свой близък човек. Направихме процеса, тя плака половин час, след това се изправи и сподели, че кракът й е по-добре”, обясни Русев и добави, че жената не е успяла да освободи емоцията от нейната нервна система, а тя се е забила в крака й.

Сецване

Сецването е нещо, когато нещо те заболи остро. То обаче има подвидове - може да е сецване на самата мускулатура, когато мускулът е станал хипертоничен - твърд като камък. Вторият вид е, когато има засягане на нерв. „Боли те в прасеца, обаче проблемът може да е горе в кръста, но хората започват да мачкат долу, а не откъдето идва болката”, каза той и добави, че някои състояния се лекуват с едно движение за наместване. Специалистът посочи, че има много комбинации, предизвикващи болка - възпалено, засегнато, притиснато, прищипано, увреда на проводимостта на нерва, като в този случай трябва да се потърси лекар.

Възглавница

Русев коментира, че прищипването на нерв на врата при спане е в резултат на това, че човек спи в крива позиция и затова е необходимо да се премахне този навик. „Това води до натрупване на много налягане в мускулатурата, което в някакъв момент води до блокиране на мускула. Той става хипертоничен или казано с други думи - твърде стегнат. В това състояние може да притисне нервно окончание и болката да бъде нетърпима. Тогава човек може да се събуди от прерязваща болка”, добави още той и подчерта, че до стягане на мускула може да се стигне при течение, пътуване на отворен прозорец или работи на климатик. „Имах пациент, в чийто врат имаше шест блокирани нервни окончания от лявата страна и пет от другата. Той не можеше да мръдне нито наляво, нито надясно. Това му се беше получило заради стрес, много бързане и климатик, на който да работи”, разказа чакръкчията. Той обясни, че в рамките на две посещения човекът е успял да върне нормалното си движение и да каже чао на болката и добави, че първото посещение е било съпроводено с викове, защото е трябвало да разгъне мускул, който не умее да го прави, а при второто посещение е завършил това, което не е успял да разгъне от първия път.

Стъпки

Русев каза, че буквално ходи по гърбовете на хората и подчерта, че той знае как и къде да стъпва по гърба, за да се получи цялостно раздвижване на мускулатурата. По думите му не трябва да се допуска претоварване на мускулатурата на гръбнака, защото може да доведе до нарушаване на циркулацията на кръвообращението около гръбнака, така и на движението на лимфата. „Тя е изключително важна система в нашето тяло. Това е нашата вътрешна канализация. Тя се крепи на движенията”, посочи той. По думите му, ако човек допусне да се обездвижи, в бъдеще ще има проблеми с лимфата - ще се натрупат токсини в различните мускули, стави, може дори да се появят възпаления. „Всичко това може да бъде избегнато с редовна гимнастика, танци, плуване, йога. Въпросът е, че трябва да се прави редовно”, заяви Русев и добави, че наблюденията му показват, че хората масово не се движат, дори не се разхождат. Той допълни, че нашето тяло е построено на ритми, на музика, на движение и когато му се даде това, то е здраво.

Българинът търпи на болка

Българинът търпи на болка. В доста случаи този „героизъм”, заради който някои дори променят начина си на живот, е ненужен, но той е провокиран от страх и желанието да избягат от проблема. Това каза пред „Здраве с Телеграф” чакръкчията Радостин Русев, който работи на столичния булевард „Мария Луиза”. Той каза, че когато отидат при него, пациентите са подготвени и са готови да изтърпят всичко, за да се отърват от схващанията, прищипаните нерви, хипертоничните мускули, които са твърди като камъни. За съжаление те не се повлияват нито от мазила, нито от лекарства, а понякога дори и инжекциите не помагат, заяви Русев. „Това е механичен проблем и решението е механично. Уловката е, че боли и няма как да избегнеш болката”, заяви специалистът. Той сподели, че със своите 55 килограма успява да помогне на пациентите и е доказателство за това, че за да помага, няма смисъл да бъде 110-килограмова батка. Също така визията му помага пациентите да му се доверяват и да си казват, че няма да боли толкова колкото им казва и сподели, че никога не използва момента на изненадата, а подготвя хората за болката и те я очакват.

Владимир Христовски