Ч естит ви Никулден, български рибари! Нека празникът на нашия покровител и закрилник св. Николай Мириклийски ви донесе здраве и обич, пълни с радости дни и пълни с риба живарници, слука в дните на живота и по бреговете на реки и морета!

В чест на празника зарибиха язовири и реки в Северна България. Екипи на ИАРА от сектор Велико Търново и риболовни сдружения, издаващи билети за любителски риболов на територията на областите Велико Търново и Габрово, зарибиха язовирите „Ал. Стамболийски“ и „Йовковци“. Във водите на двата големи водоема са пуснати близо 5 хиляди шаранчета със средно тегло 150-200 г. Рибките са с доказан произход и с отлично качество.

Зарибени са също и участъци от река Росица при Севлиево и Бяла черква, река Янтра при с. Раданово, гр. Долна Оряховица и с. Първомайци, както и Стара река с близо 1200 риби от същия вид. В реките обаче шараните са били по-големи и в по-широк диапазон на растеж: от 200 г до 2 кг. По същата схема в Плевенско зарибиха яз. „Тотлебенов вал“ и стари корита на река Искър.

От ИАРА уточняват, че предстои още зарибяване, като същевременно напомнят, че ще има и засилен контрол по тези места, за да се опазят новодомците и да могат да радват рибарите в по-далечно бъдеще. Призовават и при случаен улов маломерните риби да се връщат обратно.