М онасите от Синайския манастир „Св. Екатерина“ се вдигнаха на бунт срещу опитите за погърчване на обителта. В резултат 15 от братята свалиха своя дългогодишен игумен архиепископ Дамян. Те го обвиняват, че отдавна не живее сред тях заради преклонната си възраст (91 г.), ами сега взел да сътрудничи на Атина, която иска да сложи ръка върху най-стария манастир в света. По ирония на съдбата обаче това вече направиха властите в Египет.

Пирамиди

Синайският манастир „Св. Екатерина“ е най-старата непрекъснато действаща християнска обител в света. Намира се в подножието на планината Синай в Египет и е построена между 527 и 565 година от византийския император Юстиниан I. В наши дни обаче възникна спор, защото правният статут на манастира не е съвсем изяснен. Тя хем е подчинена на Йерусалимската патриаршия, хем е автономна, и в юридическо отношение няма правосубектност и не се свързва с никоя държава.

Тази сага върви от поне четвърт век, като православното място заради своя духовен престиж отдавна е трън в очите на Мюсюлмански братя и египетските националисти. През пролетта правителството на Египет взе скандално решение, което проправи път към разпусне на манастира, национализация на имуществото му и превръщането му в музей като пирамидите. Според някои планове после ще се вдигнат молове и хотели наоколо и ще се припечелва от туризъм и алъш-вериш. Това се случи, след като Административния апелативен съд в Исмаилия потвърди собствеността на египетската държава върху земята, върху която манастирът се намира. Територията там вече е разделена на четири части, като в някои от тях се твърди, че монасите нямат права, въпреки че ги ползват от векове. Най-спорни са 21 имота, които никога не са били официално регистрирани съгласно съвременното египетско законодателство. Православни наблюдатели изтъкват, че по-големият проблем е, че реално целият манастир и прилежащите му територии отдавна са без правен национален/международен и църковен статут. След решението на съда от пролетта „Св. Екатерина“ вече е държавна собственост на Арабска република Египет. Президентът Абдел Фатах ел-Сиси успокои, че обителта няма да се затваря.

Интереси

Срещу опитите на египетското правителство да легализира обителта според своя интерес остро се противопостави Гърция. Тя смята манастира, основан от император Юстиниан през VI в., за част от елинското наследство. В опит да намерят някакво решение властите в Атина в края на юли приеха закон, който даде на манастира юридически статут и защита.

Именно това пък провокира синайските монаси, които провидяха в това опит за „заграбване на манастирската собственост“.

Музей

Доскоро манастирът се представляваше от архиепископ Дамян, който е египетски гражданин. При опасността да бъде превърнат в музей или в най-добрия случай наоколо да изникнат хотели изглежда духовникът бе решил да избере по-малкото зло и да си сътрудничи с гръцките власти, което би съхранило наследството на обителта. Незнайно защо обаче братята 20-имата монаси, повече от различни националности, се обърнаха срещу опитите на игумена да спаси манастира от египетските „приватизатори“. В резултат преди дни те го отстраниха и за настоятел избраха йеромонах Нифон.

Бунт

Бунтът им завари архиепископ Дамян в Гърция, където бе в края на юли за приемането на закона, касаещ статута на Синайския манастир. След това той спешно се е върнал в манастира и е насрочил заседание на манастирския събор и общо събрание на монасите за 7 септември, съобщава сайтът Orthodoxia.info.

Междувременно тръгнаха помирителни совалки от Йерусалимската патриаршия, въпреки че и тя няма права върху дейността на манастира.

Обителта е автономна от Йерусалим

Синайската архиепископия е полуавтономна църковна структура, част от Йерусалимската патриаршия. В момента монасите очакват решението на патриарх Теофил III, който има правото да утвърди нов игумен. Старият архиепископ Дамян обаче отрича всичко това, наричайки го „църковен преврат“. Той припомня, че от 1782 г. манастирът се води автономен извън юрисдикцията на който и да е патриаршески престол. Освен това за смяна на игумена се изисква 2/3 от братята да се произнесат. Докато монасите превратаджии нямали необходимото мнозинство.

Любомир Старидолски