С вято аязмо се намира в живописна гориста местност, на около 1 км южно от хасковското село Тракиец. Хора споделят, че там лекувала св. Анна. Над извора има параклис, а отдолу е иззидан басейн 2 на 2 метра. Понякога се чувало странно бучене, бълбукане, като от необяснимо раздвижване на водата, досущ описаната в Библията къпалня Витезда. Изворът е прихванат и стига отвън до една чешма, току пред вратата на храма. Преди време от Първомайско дошло младо семейство с 5-годишното си момченце. Детето било с травма на едното око по рождение. С вярата, че ще се излекува, родителите го настанили да спи в параклиса. Постлали му направо на пода срещу иконата на света Анна и точно над чудотворната вода.

Чешма с помпа вади святата вода от водосборния басейн под параклиса.

Свидетелства

„На сутринта детето се събуди, а малко по-късно през деня вече виждаше“, разказваше баба Кера Ванчева. Тя е вече покойница, но именно пенсионерката водеше под строг отчет всяко чудо и сама свидетелстваше за него. Местните хора не крият, че именно благодарение на баба Кера аязмото вече е станало популярно.

За да отпият от целебната му течност и да получат изцеление на болестите си, тук идват вече хора от цял свят.

За разлика от скритите горски аязма над това бе издигнат параклис.

Над самия извор е издигнат параклисът „Св. Анна“, който заедно с още няколко помещения, пригодени за битови нужди, образува един малък комплекс.

Първият параклис тук бил построен от жителите на село Елехча (старото име на с. Тракиец) през далечната 1851 г.

Елехча

За намирането на свещения извор сред местното население битува следната легенда: „В село Сираково имало семейство, в което жената била сляпа по рождение, но добре се справяла с домакинската работа. Една вечер сънувала ангел, който й казал, че ако иска да прогледне, трябва да отиде в гората край Елехчa, да открие камък, от който извира вода, да прекара нощта край него и непрекъснато да си изплаква очите.

Споделила сутринта тя с мъжа си, но той не вярвал в знамения Свише и не пожелал да я заведе. Вечерта отново я споходил същият ангел и изрекъл същите думи. И така цяла седмица. Склонил най-после мъжът ѝ – мир да има. Качили се на волска каруца, отвел я в дъбовата гора край селото, намерил изворчето, оставил топли завивки и се прибрал.“

Чудо

На следващия ден по изгрев слънце тръгнал да си я прибере у дома. Останал изумен, когато я видял да го чака на разклона, щастлива и усмихната. Научили хората за стореното чудо. Тръгнали отблизо и далеч към извора лек да търсят, болките си да спрат. Кой как помощ получавал, оставял по нещо край извора за благодарност. Добри хора решили изворчето да запазят чисто и построили над него параклис, нарекли го на света Анна – покровителка на жените, децата, лечителка и майка на Дева Мария.