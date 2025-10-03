С лед като през 2019 г. илюстраторът Дидо Пешев стана първият българин, нарисувал официален плакат за „Металика“, а през 2022 направи и втори – днес той се похвали и с трети проект, свързан с великата група.

„Имах невероятната възможност отново да създам плакат за песента Mama Said, която Джеймс написа като почит към своята майка. Моята работа всъщност е визуален поклон към началото на текста на песента: „Сине, животът ти е отворена книга, не я затваряй, защото е свършено“. Малко напомняне, че страниците на живота все още се обръщат, започвайки с цъфтящи цветя, където всяка глава е важна“, сподели Дидо Пешев с хилядите си последователи.

Техника

Илюстраторът рисува творбите си ръчно, след което ги отпечатва чрез традиционна ситопечатна техника. „Този осемцветен ситопечат вече е наличен в Met Store и можете да си вземете един. По-късно тази година ще имам моя комплект плакати с ограничено издание, наистина страхотен вариант с дъговидни фолиа, който ще ви покажа през следващите седмици, но и още някои неща. Благодаря на най-добрия екип и, разбира се, на групата за поканата за това пътешествие“, казва още етрополецът в социалните мрежи.

Интервю

Дидо Пешев е творил за едни от най-големите банди като „Годжира“, „Мастодон“, Мерилин Менсън, „Смашин Пъмпкинс“, сериал на Netflix и др. Той е сред най-търсените артисти в световен мащаб. Преди 3 години излезе и ексклузивно интервю с българския илюстратор, в което той споделя за детството си, първата си среща с „Металика“, изкуството и музиката като основен двигател в неговото творчество и др. Интервюто бе взето от Стефан Чирази - основния човек зад So What! Magazine.

Екатерина Томова