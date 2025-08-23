С ладки вести долитат от дома на примера Росен Желязков. "Телеграф" пръв научи какво щастие е кацнало на рамото на първия мъж в правителството.

Докато решаваше важни дела в държавата, министър-председателят Росен Желязков тихомълком стана дядо, научи любимият на народа ежедневник.

Причината тази радостна вест да не обиколи новинарските сайтове със скоростта на светлината е само една – и двете дъщери на Желякзов – Елица и София, както и съпругата му Ралица пазят ревниво в сянка личния си живот.

За внучката се похвали дизайнерката Евгения Борисова, която е другата баба.

Щастливата баба красивата дизайнерка Евгения Борисова

„Бог е най-великият творец, създател и винаги е навреме. Винаги съм казвала, че е щедър и добър. Дарява, лекува, прощава и обича! Днес ме дари с Матея. Моята първа женска рожба-внучка, но обичта ми е като към първа дъщеря. Възприемам всичките си внуци като собствени деца и се вълнувам силно. Желая й всичко най-хубаво в приключението живот. Щастие, успехи, разум, късмет, интуиция, много любов, която да е взаимна! Нека да е обградена от най-любими хора винаги! Бог да я напътства, закриля и обича! На баба прекрасното момиченце. Обичам те, Матея❤️❤️❤️!“, написа във Фейсбук талантливата дизайнерка, която не спира да твори чудеса.

Именно тя създаде божествената рокля на моделката и бизнесдама Цеци Красимирова, за която още се говори в модните и светските среди. Повече от ясно е, че Матея ще има усет към красивото и ще е сръчна и талантлива – за гордост на баба Евгения.

Евгения Борисова сътвори божествената булчинска рокля на Цеци Красимирова

Гени

Докато мама София се възстановява от раждането и гушка Матея, добри орисници пожелават малката да е наследила красивите гени на баба Евгения и таланта и упоритостта на дядо Росен. Когато не води държавни дела, Желязков е душата на компанията с китара в ръка, която държи здраво от детските си години.

От малък държи здраво китарата

Заедно с приятеля си от детинството Борис Павлов, съпруг на певицата Есил Дюран, редовно поддържат музикалната си форма.

С приятеля си от детинството Борис Павлов, който е съпруг на Есил Дюран

В рода на Желязков има и други таланти. Дядо му по майчина линия – Георги Савов, по прякор Баругата, е бил виден член на дружеството „Родопски юнак“. И до днес той е гордост на Чепеларе. В най-силните си времена става републикански шампион по лека и тежка атлетика, така че малката Матея ще има здрава закалка.

Дядото на премиера Георги Савов Баругата

Чета

Дружеството „Родопски юнак“ се основава като гимнастическо през 1898 г. с названието „Среднородопски юнак“, показва справка в архивите. В него имало юнашка чета с главатар Андон Дечев и юнашка стрелкова чета, която се обучавала в стрелба с пушки за защита на границата, която тогава била на 9 километра от Чепеларе.

Министър-председателят почита традициите.

Това дружество действа до Балканската война. През 1924 г. му се поставя ново начало, но заради трудности то не провело никаква дейност. На 12 декември 1926 г. дружеството е възобновено под името „Родопски юнак“ и работи активно до 1946 г., когато е преименувано на „Полковник Дичо Петров“.

Като рокeр

Именно през последния период, когато развива най-силната си дейност на „гимнастикуване с лека атлетика, спортни игри, туризъм и скиорство“, в него дейна роля има дядото на Росен Желязков. Дружеството устройва беседи, градински увеселения, юнашки продукции и театрални представления, а членовете му вземали участие във всички културни и просветни прояви в родопския град.

Артистка

Артистичните заложби на Матея ще са и по линия на баба й Ралица, която е дипломирана актриса, но е гастролирала за кратко на сцената. Днес съпругата на министър-председателя се занимава с бизнес и бяга от светлините на прожекторите.

След София семейство Желязкови ще очаква с нетърпение блага вест и от Елица, която е омъжена за грък. Двамата със съпруга й държат един от култовите ресторанти в центъра на София – „Папус Ципурадико“, посветен на автентичната гръцка кухня.

В кръвта на Росен Желязков иначе тече кръвта на Капитан Петко войвода.

Дядото на Желязков по майчина линия Георги Киряков е чепеларец, потомък на големия войвода. Майка му и баща му се запознават в гимназията в Смолян, където таткото на Желязков е бил учител по история.

Именно там пламва любовта помежду им, докато майка му е все още ученичка. После семейството се установява в София, а Желязков завършва 35-а гимназия в столицата, по-известна като училището на Сергей Станишев.

Докато следва право в СУ, настоящият премиер започва работа в районното кметство „Средец“, а преди да навлезе в дълбоките дебри на политиката, за кратко се подвизава като адвокат. Първата му по-знакова длъжност е като заместник-кмет на столичния район „Лозенец“, която заема още през 1998 г., а после постепенно се изкачва на все по-ключови позиции.

Към днешна дата кабинетът на Росен Желязков е може би най-устойчивото нещо в бурното политическо море и никакви вотове на недоверие не могат да го разклатят. Въпреки това септември ще е горещ за премиера и неговия екип, но това не го плаши.

Кристи Петрова