Н е бързайте да бърчите чело - карфиолът не е само за сурово хапване, паниране и за туршия. От него всъщност могат да се приготвят великолепни ястия и супи. Трябва само да го комбинирате с подходящите продукти, за да вземете максимума от неговия вкус, съветват от matekitchen.com. Карфиолът може да бъде в главната роля и в доста гозби.

Огретен

Необходими продукти:

1 кг карфиол

50 г масло

3 яйца

1 кофичка кисело мляко

2 с.л. брашно

250 г сирене

100 г кашкавал

черен пипер на вкус

сол на вкус

Начин на приготвяне:

Почистете карфиола, накъсайте го на розички и го сварете в подсолена вода, докато поомекне. Отцедете в гевгир и го сложете в тавичка. Залейте го с разтопеното масло. Смесете отделно яйцата, киселото мляко, брашното, черния пипер, натрошеното сирене и настъргания кашкавал. Залейте със сместа карфиола и печете на 200 градуса, докато се зачерви. Поднесете огретена с карфиол топъл. По желание може да предложите с него чеснов млечен сос или кисело мляко.

Мусака

Необходими продукти:

500 г кайма смес

500 г карфиол

200 г кашкавал

2 глави лук

1 скилидка чесън

2 домата

2 яйца

3 с.л. кисело мляко с връх

50 мл олио

1/2 връзка магданоз

1/2 връзка копър

сол на вкус

черен пипер на вкус

Начин на приготвяне:

Сварете карфиола в подсолена вода. Отцедете го и запазете част от водата, в която сте го варили. Задушете в подходяща тенджера с олио ситно нарязания лук, накълцания чесън, каймата и черния пипер. Бъркайте, докато се запържи и стане на трохи. Подправете с нарязани на ситно копър и магданоз. Разбъркайте и добавете отцедения карфиол, за да се овкуси.

Намажете тава с олио и прехвърлете в нея каймата и карфиола. Нарежете доматите на колелца и ги подредете отгоре. Печете мусаката от карфиол около 20 минути на 200 градуса.

През това време настържете кашкавала на едро. В купа разбийте яйцата с киселото мляко и добавете кашкавала. Разбъркайте добре. Извадете тавата от фурната, залейте мусаката и върнете обратно, за да се запече заливката.

Със сметана

Необходими продукти:

1 голяма глава карфиол

100 г масло

200 г кашкавал

50 мл готварска сметана

1 ч.л. сол

1/2 ч.л. черен пипер на вкус

Начин на приготвяне:

Вземете карфиол без петна и потъмнявания и го почистете от листата и кочана. Накъсайте го на розички и го сварете в голяма тенджера с подсолена вода за десетина минути. Загрейте фурната на 250 градуса. Разтопете маслото. Настържете кашкавала на едро. Отцедете карфиола и подредете розичките в подходяща тава. Трябва да е на един ред. Излейте отгоре разтопеното масло и сметаната. Подправете със сол и черен пипер и покрийте плътно с настъргания кашкавал. Запечете за около 30 минути, докато кашкавалът се разтопи и придобие приятен червен загар. Сервирайте вкусния карфиол със сметана топъл. Може да поръсите с пипер – сладък или лют.

Паниран на фурна

Необходими продукти:

1,5 кг карфиол

3 яйца

100 г галета

80 г брашно

50 г пармезан

1 ч.л суха мащерка

1 ч.л. риган

сол на вкус

черен пипер на вкус

Начин на приготвяне:

Измийте карфиола, накъсайте го на розички и го бланширайте в подсолена вода за 2-3 минути. Извадете го в ледена вода, за да спре варенето, след което оставете да се отцеди много добре. През това време пригответе панировката, като смесите галетата, пармезана, ригана, мащерката и черния пипер. Разбъркайте всичко много добре и оставете встрани. В отделен съд разбийте яйцата. Оваляйте отцедените розички карфиол в брашно, след това потопете в яйце и накрая покрийте от всички страни с овкусената галета. Подредете карфиола в тава, покрита с хартия за печене, и печете в предварително загрята на 180 градуса фурна до лек златист загар на панировката, около 15-17 минути.

