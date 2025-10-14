К арфиолът е прекрасен и за топли чорби, с него се правят различни крем супи, но ето от matekitchen.com от типа градинарски. А както се казваше в един често цитиран във всякакви реклами филм: и още нещо.

С грах

Необходими продукти:

300 г грах

1/4 глава карфиол

2 моркова

1/2 глава целина

1 шепа прясно зеле по желание

1/2 ч.л. чубрица

1/4 ч.л. черен пипер дълъг

1 щипка сминдух

1/2 връзка магданоз или копър

1/4 ч.л. сол

1200 мл вода, пречистена

Начин на приготвяне:

Сложете водата в тенджера да заври. Измийте и обелете морковите. Нарежете ги на шайби. Измийте и обелете целината. Нарежете я на кубчета. Сложете зеленчуците във врящата вода. По желание добавете шепа прясно зеле. Добавете подправките и затворете тенджерата. Когато супата е готова, добавете солта и поръсете с копър или магданоз.

Каракачанска

Необходими продукти:

250 г стерилизиран зелен боб, може замразен или пресен

200 г сирене

1 стрък праз

1 глава лук

1/2 малка зелка

1 малка глава карфиол

4 с.л. олио

1 връзка магданоз

5 ч.ч. зеленчуков бульон или вода

сол на вкус

Начин на приготвяне:

Загрейте олиото и задушете в него нарязаните на дребно лук и праз. Щом поомекнат, добавете при тях зелето, което предварително сте нарязали на ивици, и начупения на малки розички карфиол. Оставете ги да се готвят няколко минути, след което ги дръпнете от котлона. Във вряща вода или зеленчуков бульон сложете зеления боб заедно със задушените зеленчуци. Ако е твърде гъсто, налейте още течност. Подправете със сол и когато всички зеленчуци се сварят, прибавете при тях и настърганото сирене. Варете супата още десетина минути, подправете със ситно нарязания магданоз и дръпнете от огъня.

