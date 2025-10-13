В кусът и цветът на разнообразието в една хапка – това е пъстрата салата с паста, броколи и карфиол. Подчертано есенна/зимна, тя ще донесе не само настроение, но и пъстрота и колорит на трапезата ви. И нещо по-различно за хапване в месеците, когато сме най-ощетени именно откъм салати.

С паста и броколи

Необходими продукти:

  • 300 г макарони
  • 300 г броколи
  • 300 г карфиол
  • 200 г маслини
  • 300 г кашкавал
  • 200 г майонеза
  • 3 моркова
  • 1 лимон
  • 2 с.л. горчица
  • сол на вкус

Начин на приготвяне:

Сварете макароните, отцедете ги и ги охладете. Бланширайте карфиола и броколите във вряща подсолена вода за 2-3 минути, охладете в ледена вода и отцедете много добре. Морковите варете, докато леко започнат да омекват. Сложете в голяма купа всички зеленчуци заедно с макароните. Добавете маслините и кашкавала, нарязан на кубчета. В купичка смесете майонезата, горчицата и лимоновия сок, разбъркайте много добре и залейте салатата. Разбъркайте и поднесете.

С рукола

Необходими продукти:

  • 1 зелена салата
  • 1 шепа рукола
  • 1/4 глава карфиол, нарязан на розички
  • 1/2 връзка магданоз
  • (хималайска) сол по желание

Начин на приготвяне:

Накиснете всички зеленчуци за 30 минути в студена вода, след което ги измийте. Накъсайте марулята и смесете заедно с руколата и карфиола в купа за салата. Поръсете салатата с накълцан магданоз и малко сол и я разбъркайте добре.

Още на matekitchen.com

рецепти салата карфиол