В кусът и цветът на разнообразието в една хапка – това е пъстрата салата с паста, броколи и карфиол. Подчертано есенна/зимна, тя ще донесе не само настроение, но и пъстрота и колорит на трапезата ви. И нещо по-различно за хапване в месеците, когато сме най-ощетени именно откъм салати.
С паста и броколи
Необходими продукти:
- 300 г макарони
- 300 г броколи
- 300 г карфиол
- 200 г маслини
- 300 г кашкавал
- 200 г майонеза
- 3 моркова
- 1 лимон
- 2 с.л. горчица
- сол на вкус
Начин на приготвяне:
Сварете макароните, отцедете ги и ги охладете. Бланширайте карфиола и броколите във вряща подсолена вода за 2-3 минути, охладете в ледена вода и отцедете много добре. Морковите варете, докато леко започнат да омекват. Сложете в голяма купа всички зеленчуци заедно с макароните. Добавете маслините и кашкавала, нарязан на кубчета. В купичка смесете майонезата, горчицата и лимоновия сок, разбъркайте много добре и залейте салатата. Разбъркайте и поднесете.
С рукола
Необходими продукти:
- 1 зелена салата
- 1 шепа рукола
- 1/4 глава карфиол, нарязан на розички
- 1/2 връзка магданоз
- (хималайска) сол по желание
Начин на приготвяне:
Накиснете всички зеленчуци за 30 минути в студена вода, след което ги измийте. Накъсайте марулята и смесете заедно с руколата и карфиола в купа за салата. Поръсете салатата с накълцан магданоз и малко сол и я разбъркайте добре.
