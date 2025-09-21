А ко сладкото е греховно, то предлагаме огромно изкушение с идеи, забелязани на receptite.com. Например карамелената торта и кодрит кадир са почти идентични сладкиши и все пак има някои малки разлики. А в някои страни вече не се говори за сладкиш „Жадната монахиня“, за да не бъдат обиждани някои духовни лица, но традициите са за това, за да се нарушават.

Крем-карамелена торта

Необходими продукти:

За крем карамела:

6 яйца

800 мл прясно мляко

2 ч.ч. захар

1 ванилия

За блата:

5 яйца

1 ч.ч. захар

1 ч.ч. брашно

10 г бакпулвер

Начин на приготвяне:

В тава се карамелизират 8 с.л. захар, оставяме карамела да се втвърди. За крем карамела се разбиват яйцата и захарта. И постепенно се прибавят млякото и ванилията. Готовата смес се изсипва върху вече изстиналата карамелизирана захар. Пече се на водна баня в предварително добре загрята фурна. През това време се приготвя сместа за блата.

За блата се разбиват яйцата и захарта, а към тях се прибавят брашното и бакпулверът. Когато крем карамелът е готов, върху него се изсипва сместа за блата и се слага във фурната за около 30 минути на 180 градуса. Оставя се да изстине и след това внимателно се обръща в подходящ съд (крем карамелът трябва да е отгоре).

Ябълков пай

Необходими продукти:

За тестото:

250 г (2 ч.ч.) брашно

200 г масло или маргарин

2 яйца

2 с.л. захар

1 щипка сол

За пълнежа:

1-1,2 кг ябълки

100 г захар или на вкус

1 ч.л. канела

100 г орехови ядки, нарязани на едро

пудра захар за поръсване

Начин на приготвяне:

Първо се приготвя плънката, като обелените и почистени ябълки се настъргват на едро ренде и се задушават до омекване със захарта. Ако ябълките са кисели, може да се добави захар. Пробвайте по ваш вкус. Прибавя се канелата и орехите. Разбърква се. Оставя се да изстине напълно. От пресятото брашно, захарта, солта, студеното и нарязано на парченца масло се оформя ронливо маслено тесто, да стане на трохи. Използвам нож, за да надробя и смеся всичко и след това разтривам бързо с пръсти, за да не се затопли много маслото. Прибавят се леко разбитите яйца и се омесва бързо, по-скоро тестото се събира, за да се оформи на топка.

Завива се в прозрачно фолио и се оставя в хладилника за 30 минути или повече минути, за да стегне.

2/3 от охладеното тесто се поставя в тортената форма, върху хартия за печене. Разпределя се равномерно по дъното, като се притиска и задига към стената на формата, за да се получи кант (борд) с височина около 1,5 см. Ябълковата плънка се разпределя равномерно върху тестото в тортената форма. Останалата 1/3 от тестото се оформя на фитил (руло) с дебелина около 1 см. Режат се парчета, които се редят върху пълнежа на разстояние около 2 см (или тестото се разточва и се изрязват ленти). Върху тези парчета кръстосано се редят други. Оформя се решетка. Ако от тестото останат парчета, от тях може да се изрежат някакви фигурки и допълнително да се украси. Сладкишът се пече в предварително загрята умерена фурна, на 180 градуса, до зачервяване. Охлажда се върху скара. След като изстине, решетката се намазва със сироп от сладко или сладкишът частично, или целият се поръсва с пудра захар.

Жадната монахиня

Необходими продукти:

За блата:

6 яйца, като 3 белтъка се отделят за глазурата

1 и 1/2 ч.ч. захар

1 и 1/2 ч.ч. брашно

За сиропа:

1 ч.ч. прясно мляко

1 ч.ч. захар

125 г масло

2-3 с.л. какао

За глазурата:

3-те останали белтъка от блата

1 ч.ч. захар

Начин на приготвяне:

Яйцата се разбиват със захарта, добавя се брашното, като се разбърква с лъжица. Пече се в умерена фурна, след което се надупчва със задната част на молив. След като изстине блатът, се полива с горещия сироп. Когато отново изстине, се покрива с глазурата - белтъците и захарта се разбиват като за целувки на сняг. Може да се запече за няколко минути в предварително загрята фурна на горен реотан - да се запече глазурата.

Американски десерт

Необходими продукти:

600-800 г ябълки

150 г орехи

2 ч.л. канела

1 ч.ч. захар

2 ч.ч. брашно

1 и 1/2 ч.л. бакпулвер

1 ч.л. сода

2 с.л. какао

2 яйца

1/2 ч.ч. прясно мляко

1/2 ч.ч. олио или разтопен маргарин

стафиди по желание

Начин на приготвяне:

Ябълките се почистват и нарязват на кубчета. Слагат се в дълбока купа. Върху тях се слагат останалите продукти в изброената последователност. Оставя се за 30 минути, след това сместа се разбърква. Изсипва се в намаслена и посипана с брашно или галета тава. Пече се около 25-30 минути на 200 градуса. Фурната се включва 10-15 минути преди да се сложи тавата - не е задължително да е достигнала 200 градуса.

(Сладкишът е голям, аз го пека в тава с размери 34х24 см на 180 градуса. Предполагам ще стане и във форма за кекс).

Бисквити с крем от тахан халва

Необходими продукти за правоъгълна форма за кекс с размери 24х9 см:

150-160 г бисквити

350 г тахан халва

80 мл прясно мляко

3 с.л. масло

По желание:

100 г нарязани орехови или други ядки

течен шоколад; глазура; какао; кокосови стърготини

Начин на приготвяне:

В затопленото мляко се прибавя натрошената халва и маслото. На умерен огън се разбърква до получаването на хомогенна смес. Кремът трябва да е топъл, само колкото да се стопи маслото - не завира.

В правоъгълна форма се редят пласт бисквити, пласт крем (около 5 с.л.) и така до изчерпване на количествата. Завършва се с пласт крем.

В оригинала се поръсва с нарязани орехови ядки и се полива с течен шоколад - може и обратното. Престоява в хладилника няколко часа, за да се стегне и бисквитите да поемат от крема.

Украсата е развихряне на въображението и наличните продукти. Аз залях с готова карамелена глазура и поръсих с бадемови люспи и кокосови стърготини.

Орехова пита с ябълки и канела

Необходими продукти:

1 ч.ч. настъргани ябълки

1 ч.ч. вода

2 ч.ч. брашно

1 ч.ч. смлени орехи

1/2 ч.ч. грис

1 ч.ч. захар

2 ч.л. канела

1/2 ч.ч. олио

1 ч.л. бакпулвер

кора от лимон

2 ванилии

3 с.л. ром или вишновка

За сиропа:

2 ч.ч. захар

250-300 мл вода

1-2 ч.л. ром или вишновка

1/2 ч.ч. олио

Начин на приготвяне:

Ябълките се настъргват и към тях се добавят водата, брашно, грис орехи и останалите продукти. Всичко се бърка до хомогенна смес. Сместа се изсипва в намаслена и набрашнена форма или тава (в кръгла форма с диаметър 26 см и височина 6,5 см или в продълговато плаке 30х20 см, височина 6,5 см). Изпича се на умерена температура около 40-50 минути. След като изстине, се приготвя сиропа на котлона да се сгъсти малко. Изстиналата пита се нарязва на парчета и се залива с топлия сироп.

Сладкишът е по-сладък от обикновено и е за хора, обичащи много сладко. Може да се намали захарта в сместа от 1 ч.ч. на 1/2 ч.ч.

Кодрит кадир

Необходими продукти за форма 20-22 см и 8 см висока:

За крем карамела:

800 мл прясно мляко

5 яйца

200 г захар

1 ванилия

За кекса:

1 яйце

100 г захар

100 мл олио

100 г брашно

10 г бакпулвер

2 ч.л. какао

100 мл прясно мляко

Начин на приготвяне:

За карамела се разбиват яйцата със захарта, добавя се ванилията и прясното мляко. За кекса се разбиват яйцата със захарта, добавя се млякото, олиото, бакпулверът, брашното и какаото. Карамелизират се 5 с.л. захар във форма за тортата. Добавя се сместа за карамела. След това точно в центъра на формата се излива кексовата смес. Формата се слага в тава с 2 см гореща вода. Пече се на водна баня около 50 минути на 180 градуса. Оставя се с водната баня в хладилника за една нощ. На следващия ден се обръща в поднос.

Реване

Необходими продукти:

6 яйца

1 ч.ч. захар

2 ч.ч. брашно

1 бакпулвер

1 ванилия

За сиропа:

2 ч.ч. захар

3-4 ч.ч. вода

2 ванилии

Начин на приготвяне:

Смесват се всички продукти за реването и ги изсипваме в голяма тава. Печем на 180 градуса. Като изстине реването, го заливаме с горещия сироп.