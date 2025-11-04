В сички знаем, че трябва да се учим от грешките си, но не го правим. И все пак е друго, когато ни го напомни някой умен човек.

Името на Райън Холидей е неразривно свързано със стоицизма. Мотивационният лектор и автор на бестселъра „Твоето его е врагът“ се превърна в един от главните популяризатори на древното учение. Платформата му Daily Stoic събира милиони читатели, дошли да почерпят мъдрост от вековете. А в началото на всичко това стои една книга.

Десет години след излизането си първата книга на Холидей „Изпитанието е пътят“ (The Obstacle is The Way) се появява на пазара в ново допълнено и преработено издание (ИК „Сиела“). Заглавието се превърна в глобален бестселър, продал милиони бройки, който покани читателите да се включат във велик разговор, простиращ се хиляди години назад в миналото.

Има безброй уроци и книги за постигането на успех. Но всеки успех идва след поредица от провали. Именно провалът е главно действащо лице в „Изпитанието е пътят“. В тази книга Холидей учи читателите как да преодолеят разочарованията и да се фокусират върху препятствията като стартова площадка за развитие и триумф – смело напред.

Черпейки вдъхновение от велики исторически личности като Томас Едисън, кралица Елизабет II, Марк Аврелий, Самюъл Земури, Амелия Еърхарт, Дуайт Айзенхауер, Джак Джонсън, Теодор Рузвелт, Стив Джобс, Холидей дава невероятни примери за успех в извънредни ситуации.

„Изпитанието е пътят“ ни учи, че дори и най-големите трудности могат да бъдат двигател напред, тежките изпитания информират и наставляват и че не сме сами в препятствията си, през тях са минали и някои от най-големите лидери.

С присъщия си лек, грабващ и четивен тон Райън Холидей припомня на читателите, че преодоляването на препятствията е дисциплина, състояща се от три ключови стъпки:

1. Как гледаме на конкретния проблем, нашето отношение и подход.

2. Енергията и креативността, с които разчупваме проблема и го превръщаме във възможност.

3. Вътрешната воля, която ни позволява да се справяме с пораженията и трудностите.

Събирайки колективната мъдрост на древните стоици, Холидей предлага работещи практики за преодоляването на физическите, менталните, емоционалните, видимите и невидимите препятствия.

Всяко изпитание е възможност, а всяка преборена трудност – сила. Тази ценна мъдрост стои в центъра на цялото творчество на Райън Холидей, който става ментор на стотици известни личности по пътя към успехите. А именно тази книга е идеална начална точка за всеки, който иска да се включи в разговора с древността. И да почерпи търпението, добродетелите и покоя, от които все по-често имаме нужда в модерния свят.

Кристи Красимирова