„Китарите още звънят“ е заглавието на двата юбилейни концерта на рок легендата Илия Ангелов, с който ще отбележи своя 70-годишен юбилей.

Първият ще бъде в родния му Пазарджик – на 24 октомври в спортната зала „Васил Левски“, а на 26 октомври ще го представи и в зала 1 на НДК в София. И двата са с начален час 19.30 ч., а билети се продават онлайн в „Ивентим“, както и на касите на залите.

Тайна

Името на концерта дава най-новата песен на Илия Ангелов. „Преди време Живко Колев ми беше дал това стихотворение и страшно много ми хареса. Веднага направих музиката – тя е в типичния мелъди рок стил. Преди 2 г. участва на софийския фестивал и получи втора награда. Заглавието ми хареса и за концерта. На 70 е хубаво китарите още да звънят – пожелавам го на всеки музикант“, сподели пред „Телеграф“ ангелогласният певец. На своя музикален празник той ще се опита максимално да представи своето творчество. „Не е никак лесна работа, защото имам 5 самостоятелни авторски албума. Имах доста спорове със съпругата ми Таня, както и с приятели музиканти кои песни да бъдат включени. Избрах 18 от тях, които ще прозвучат в първата част, след това ще представя дуетите си с Милица Божинова и Таня Бойчева, а на финала ще сме заедно с колегите от „Диана Експрес“, издаде плановете си Илия. На сцената ще излезе и неговият зет – комикът и фокусник Ненчо Илчев. „Какво ще направи, е тайна. В последно време доста хора с различни от пеенето таланти се появиха на концертните подиуми, като Христо Стоичков. Нищо чудно и Ненчо да изпее някоя песен“, смее се Ангелов. Той ще бъде на сцената с формация „шестица“ плюс две вокалистки – Рени Зарева, с която се познават от много години, и новата певица на група „Спринт“. Все именити музиканти е събрал в бенда си – на саксофона е Димитър Льолев, бас – Радослав Славчев-Ривърмен, двама пианисти – новото попълнение в „Диана Експрес“ Иван Христов-Джонката и мултиинструменталиста Мишо Шишков. На барабаните е неговият приятел от ученическите години Бисер Йосифов, а на китарата – Иван Терзиев, също от Пазарджик, който е свирил и на предишните му юбилеи.

На концерт в Белоградчик.

Златният Орфей

Някои от най-популярните песни на Илия Ангелов ще чуят почитателите му, а в аванс той разказа за читателите на „Телеграф“ историите около създаването на някои от тях: „През 1995 г. работех в едно нощно заведение в София, режисьор беше Живко Колев. Една вечер ми спомена, че ще има „Златен Орфей“ и предложи да участваме. Занесох му една касетка с макета на песента, която бях изсвирил с акустична българска китара от ученическите ми години. Той веднага хвана темата и още на другата вечер ми донесе готовия текст. Не се наложи нищо да поправяме. За мое учудване спечели голямата награда на фестивала. Подготвяйки дебютния си самостоятелен албум, дадох на Живко още 5 макета на песни, да им напише текстове, докато съм в Плевен и записвам инструменталните партии в студиото на Максим Горанов. Изненадващо, Живко се обади, че заминава за Швеция на гости при нашия приятел Ампега. Това ме обезпокои, защото очаквах текстовете да са готови. Той каза: „Спокойно, ще ти ги продиктувам по телефона.“ И така стана. Всичките бяха много точни, с изключение на един. Беше написал „Аз съм просто микробиолог – пътища, симпозиуми, срещи...“. Казах му, че не се виждам в тоя текст и няма как да го изпея. На другия ден ми продиктува „Аз съм само скромен музикант, ти пък на децата си ми майка...“ или, както я познават – „На музикант жена“. Бях започнал третия албум и реших да има текст от Михаил Белчев. Оставих му един макет, но после прецених, че е прекалено тежко и сълзливо като мелодия. Отидох и смених касетата. Бях изненадан, като се обади след няколко дни: „Ела да видиш, написал съм нещо тука.“ Аз си представях, че е започнал в някаква посока и иска да го коментираме, а се оказа, че текстът е готов. Като го прочетох, се просълзих. И Мишо, и Живко са изключителни музиканти – трудно могат да допуснат прозодия, да не е точно по мелодията. Това са много важни моменти и те успяват думичките им да лепнат като гербова марка за нотите.“

Плакатът за юбилейния концерт в НДК.

Жена му откраднала снимка за фланелка

Илия Ангелов е отпразнувал 70-годишнината си с най-близките в домашна топла атмосфера, защото е бил изморен за голямо парти от скорошните пътувания с „Диана Експрес“. Ето какво сподели той: „Получих толкова много поздравления, колкото никога досега – сигурно защото е юбилей. По принцип хич не обичам да ми подаряват, но сега бях отрупан с дарове и нямаше как да им се разсърдя. Съпругата ми Таня ме изненада с макет на китара и фланелка, на която пише заглавието на концерта и „70 пъти бъди“ и принтирана снимка, която ми е откраднала от компютъра. Всичките бяха много мили, но най-скъпият е моментно създадено стихотворение, излято от сърцето й:

За никой вече не е тайна, че възрастта е еликсир!

Със всеки ден по-сладък става и носи във душата мир!

Седемдесет години на Земята, кръстосвал този свят широк,

нима не е знак от съдбата,че ти си слабостта на Бог?!

Отпивай всеки миг със жажда, тъй както с първия си дъх,

благодари на Бог, че днес се раждаш за седемдесети път!“

Лео Богдановски