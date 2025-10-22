С лагам в тиганчето 2 суп. Лъж. краве масло и малко олио. Прибавям 1 малка глава лук, нарязана на дребно, и 1-2 скилидки чесън. Задушавам леко лука и прибавям 3-4 чорбаджийски чушки, нарязани на дребно (едната чушка беше люта). Задушавам и чушките и после прибавям 3-4 обелени и нарязани на кубчета домати (в случая от буркан), сол, пул пипер, черен пипер. Като се изпари леко течността на доматите (не много), чуквам яйцата. Ние ги обичаме цели, ако желаете, може да разбъркате. Като се "хванат" яйцата, оттеглям от котлона. Сервирам направо с тиганчето...

Ако желаете, може да прибавите сирене, кашкавал, но в турския класически менемен сирене не се прибавя. Топвате си хлебчето или симита и се омайвате от серотонина.