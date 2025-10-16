Н якои идеи как да направим солена торта с палачинки намираме на receptite.com.

С хрупкава коричка

Необходими продукти:

10 готови палачинки (домашно приготвени)

2 кренвирша

150 г кашкавал

3-4 с.л. майонеза

5-6 кисели краставички

3 бр. сурови белтъци

3-4 с.л. лютеница

щипка сол

Начин на приготвяне:

Кренвиршите и кашкавалът се настъргват, краставичките се настъргват или нарязват на кръгчета. В подходящ съд започваме да редим продуктите, като разнообразяваме. Поставяме първата палачинка и я намазваме с 1 с.л. майонеза, поръсваме с част от настърганите кренвирши, поставяме отгоре следващата палачинка, която поръсваме с кисели краставички, слагаме следваща палачинка, намазваме я с 1-2 с.л. лютеница, поръсваме с малко от кашкавала. Редим следващите, докато свършат продуктите, като оставим малко от кашкавала за накрая. След като сме наредили цялата торта, разбиваме белтъците на сняг с щипка сол и с тях намазваме цялата повърхност на палачинковата торта, поръсваме с останалия кашкавал и запичаме за около 10-ина минути на 180-200 градуса във фурната, докато белтъците порозовеят и кашкавалът се запече.

С шунка и кашкавал

Необходими продукти:

8 готови палачинки

100 г шунка

200 г кашкавал

2 кисели краставички

1 сварен морков

2 сварени яйца

100 г сирене

400 г майонеза

7 ч.л. горчица

Начин на приготвяне:

Шунката, кашкавалът, краставичките, морковът, яйцата и сиренето се настъргват на ренде. Майонезата и горчицата се смесват и се разбъркват. Първата палачинка се поставя в плитка средна чиния, намазва се с майонеза и се поставя шунката. Отгоре се поставя втората палачинка, отново се намазва с майонеза и се поръсва с кашкавала. Третата палачинка е намазана с майонеза и наредена с киселите краставички. Четвъртата палачинка се гарнира с майонеза и настъргани яйца. Петата палачинка се гарнира с майонеза и сирене. Шестата - майонеза и моркови, а седмата - майонеза и шунка. Последната палачинка се поставя и се покрива добре цялата торта с майонеза. Гарнира се с настърган кашкавал и шунка, нарязани на колелца яйца, кисели краставички.