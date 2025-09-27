В момента сте в лична година 9-ка, а това е числото на висшата интелигентност. То идва в живота ни, след като дълго сме се борили, побеждавали и падали и вече знаем стойността си и важните за себе си неща. В такава година човек трябва да преразгледа делата и положението си в бизнеса, в обществото и в личните отношения. Време е да вземете окончателни решения и да направите разбор на връзки и наличности. Така в 1-цата на 2026 ще може да стартирате чисто нова програма, която ще изпълнявате в следващите девет години. Цялото интелектуално знание на човечеството се гради и на деветте музи, които ни вдъхновяват, така че в такава година е важно да решите коя муза ще изберете, към каква професия ще се насочите и в каква сфера ще развивате личния си потенциал в бъдеще. 9 е число, управлявано от Марс, нищо няма да ви се даде даром, за всичко трябва да се преборите и да го заслужите.

Родените в първите часове на деня ще криволичат в живота и трудно ще намерят вярната посока. Някои ще минат и под дъгата. Родените на изгрева ще имат успешен бизнес, ще бъдат харесвани и обичани, ще налагат своите виждани и разбирания за живота, изкуството и модата на големи групи хора. Работодателите им ще ги ценят, но е добре сами да си движат бизнеса. Ще имат покровителство и подкрепа и от чужбина. Родените на обед ще намерят любовта в чужди краища, но ще имат успешен и подсигурен брак. Родените на залеза ще тръгнат трудно, ще имат проблеми в детството и вероятно дълго ще живеят в чужда страна. Трудно ще се научат да отстояват възгледите и амбициите си. Имат музикален и художествен талант.

Овен 21 март – 20 април

Благоприятен ден за пътувания, за лични и делови срещи и за преговори с чужбина. Очертава се комуникация на високо ниво. Не спестявайте истината и не очаквайте да ви я спестят. Може да направите силен ход с точно премерени изказвания. От обед до утре на обед с пълна сила действа вербалната магия, печелят тези, които се изказват убедително. 27-28-и ви дават предимства, носят късмет и придобивки, но някои неща ще провалите сами, ако не сте дискретни. За 29-и не планирайте важни разговори, особено ако ще се поставят условия. На 30-и до обед много неща се правят на тъмно, а на 1-ви е важно да заемете стабилна позиция. На 2-ри печелите тежки битки. За 3-ти планирайте благотворителни участия.

Телец 21 април – 20 май

Ден за пътуване и общуване с приятели и познати на близки и далечни дестинации. Уточняват се условията на бъдещ бизнес или лично взаимодействие. Добре е да се подписват и предбрачни споразумения. За следобед не планирайте срещи с хора, които всячески се опитват да се доберат до важни за тях информации. Бъдете избирателни в думите. На 27-и може да смените посоката поради нови съобщения и промени в плана на тези, от които зависите. 28-и започва с конфликт, но до обед ситуацията се изяснява. На 29-30-и доминирате в ситуацията, но на 1-ви вече поставете парливите въпроси и на масата за преговори, защото на 2-3-ти може да очаквате опити да ви се подрязват крилата и да се намесват в делата ви.

Близнаци 21 май – 21 юни

Днес Луната е в опозиция на Уран от Близнаци, техниката отказва и у дома, и на път. Очертава се разбъркана програма, пътуванията и срещите се променят, ще се усети пръстът на съдбата в отношенията. Това, което сте си спестили и не сте дали, пречи да ви се върнат старите жестове на внимание. Не взимайте прибързани решения, особено в чувствата. На 27-28-и Луната ви гледа в опозиция от Стрелеца и в конфликтни аспекти с Венера и Сатурн. Пътуванията ще ви разминат с една любов и ще ви срещнат с друга. Няма да сте на сухо, но още на 29-и ще усетите празнина. 30-и е ден с негативна енергетика. Вечерта ситуацията се разведрява. 1-ви идва с букет от възможности, а на 2-3-ти печелите и обирате и овациите.

Рак 22 юни – 21 юли

До обед нищо да не се споделя. С пълна сила действа вербалната магия. Който не може да работи със словото, по-добре да замълчи и да не коментира това, което не разбира. Следобед се включват в действие енергии на дълбоко и фино ниво, може да се споразумеете и да се разберете с партньори или близки по всички болезнени и важни въпроси. Не отлагайте. На 27-28-и подреждате дома, децата и имотите. Действайте по степен на важност и ще ви се получи. От 29-и навлизате в рисков тридневен период. Ден с много пречупващи аспекти. 30-и и 1-ви са дни на неравностойни професионални игри. Някои връзки се разпадат, но тези, които идват, са по-обещаващи. 2-ри е ден на победа, на 3-ти бъдете готови да дарявате и давате на друг.

На 27-и не се ограничавайте в действията си и в храната. Колкото и да изядете, няма да напълнеете, а колкото и гости да посрещнете, няма да обеднеете. Ще се радвате на разбиране и протекция и сами ще подкрепяте тези, които в утрешния ден ще ви подкрепят. Водете се от инстинктите, правете това, което обичате, и идете там, където усещате любов и привличане.

Лъв 22 юли – 22 август

За родените в първата декада действа пръстът на съдбата. Оглеждайте се, близо до вас върви спонсор и благодетел. Хванете в крачка всеки шанс, пътувайте, реализирайте всяка предложена възможност, създайте нови връзки и скрепете старите с подпис и печат. Ден на съвместните инициативи, които ще носят ползи в бъдеще за всички участници в играта. Очертава се чудесен уикенд с приятелски срещи и хубаво похапване. Не се страхувайте, няма да напълнеете. 29-и носи тенденция към скъсване на отношения. Нищо важно не започвайте на 30-и. 1-ви идва с нови правила и пълномощия. На 2-3-ти ще водите тежки битки, ще казвате и ще ви съобщават неприятни неща. Благодарете и продължете напред, давайте и ще получите.

Дева 23 август – 22 септември

Днес Луна и Уран са в конфликтни аспекти към родените в първата декада. Не отсъствайте от местата на личния си интерес, не може да не се съобразите и с нуждите на близките. Ще бъдете разкъсвани от желания и амбиции, едно ще се подреди за сметка на друго. Не може да имате всичко в този ден. Бъдете отговорни към другите и света, разгледайте всяко предложение. През уикенда сте включени в тежки звездни аспекти. Не планирайте отговорни дейности, радвайте се на близките и на живота, диетите са противопоказни. На 29-и неинформираните трудно ще се ориентират. Към обед вече сте в час с нуждите и изискванията и на 30-и правите силен и обезпечаващ ход. 1-ви издига вашата кандидатура. 2-3-ти идват с повишение и облаги.

Везни 23 септември – 22 октомври

Благоприятен ден за пътувания, делови преговори, уточняване на съвместни начинания и договори с чужбина. В момента имате шанс да разширите територията си на работа и влияние и да получите нужните защити. Не е ден за диети, за самоограничаване и за пост в каквото и да е направление. Радвайте се на живота, опитайте от нещата, които ви привличат. Всичко предприето на 27-28-и ще ви носи перспективи, ще отваря възможности за работа или учене в чужбина и ще издига на по-висока база личните ви връзки. 29-и идва с негативни обрати, а на 30-и и 1-ви може да претърпите загуби, ако не спазвате закони и правила и влезете в забранена и нехармонична среда. На 2-3-ти идват само заслужените награди.

Скорпион 23 октомври – 22 ноември

Това е ден за хапване на корем. Не се ограничавайте с диети, не се самоизмъчвайте с излишни спорове и търсете начини да се разберете с околните по спорните въпроси. Ден на табуна волни коне, останете заедно, но без да пречите на партньорската си свобода. Добре е да се отива към съвместни споразумения, в които отношенията са равностойни и приятелски. На 27-и действайте открито и разкрепостено. 28-и идва с предложения за съвместни дейности с партньори и от чужбина. На 29-и всяка болка може да се излекува и всеки проблем да се реши, намерете пътя. 30-и идва със странични намеси. На 30-и се действа тайно и задкулисно. 1-ви ви осигурява нова база. На 2-3-ти губите по точки и може да направите рискова инвестиция.

Стрелец 23 ноември – 21 декември

Днес може да се срещнете с тези, с които е дадено да продължите напред както в делови, така и в личен и семеен план. Всеки разговор и предложение е от значение и трябва добре да се оцени и обмисли. Дайте воля на душевния си стремеж и желания, признайте стаените чувства, направете предложение, планирайте съвместни пътувания и участия в общи бизнес проекти. На 27-и за вас действа пръстът на съдбата, срещите ви са знаменателни и с перспективи за бъдещето. 28-и изисква подбор на връзките, а на 29-и с някого и нещо се разделяте. 30-и не е ден за нови инициативи. 1-ви определя нови лимити и дава нови перспективи в живота. На 2-ри изкачвате висок връх, печелите подкрепа, пари и предимства. На 3-ти давайте и ще ви дадат.

Козирог 22 декември – 20 януари

Ден за съвместни инициативи и старт на дълготрайни проекти. Пътувайте, берете билки, седнете на масата за преговори, съгласувайте съвместни мнения и участия. Някой се стяга за чужбина, а друг посреща гости отдалече. Ще почувствате прилив на сили и заедно с близки и приятели ще се справите с проблемите. Една изпусната информация може да ви провали. 27-28-и може да ви направят гражданин на света с една среща или с едно решение. Договорите са перспективни. На 29-и не влизайте в излишни спорове. На 30-и и 1-ви Луната от Козирог е в рискови аспекти с Меркурий, Слънце и Юпитер. Конфликтите ви с околните ще имат негативни последици. На 2-ри постигате максималното и в любовта, а на 3-ти помагайте колкото можете.

Водолей 21 януари – 18 февруари

Днес е важно да пътуваш или да планираш пътувания, да посрещаш или да изпращаш гости, но и да помислиш за своята роля в избора и живота и на едните, и на другите. Личната ви отговорност нараства, а взетите решения ще са животопроменящи. Време е да определите своето място и да излезете с открита позиция по важните общи въпроси. Не оставайте пасивни. 27-28-и ви срещат със стари приятели или с нови, с които заедно ще остареете. Добре е за обвързване с договори и брак, за пътуване и съвместни участия. 29-и е конфликтен и рисков. За 30-и не планирайте важни срещи до 16 ч. След това навлизате в успешен период. 1-2-ри са дни на възход, победи и реализация на отдавна замислени проекти. На 3-ти помогнете на друг.

Риби 19 февруари – 20 март

Родените в първата декада са изложени на натиск в интимния избор, в чувствата и любовта. Не правете компромиси, за които после ще съжалявате. Вечерта останете сред свои, в добре позната и обичаща ви среда. Моментът не е подходящ за взимане на прибързани решения, но ако вече сте избрали новата посока, не се отказвайте. Сложете край на миналото. Очертава се тежък и рисков уикенд, особено в чувствата. Луна, Венера и Уран са в конфликт спрямо Рибите. На 29-и проблемите са повече за родените в третата декада. На 30-и ограничете инициативите и не се намесвайте в работата на тези, от които зависите. 1-ви задава новата програма, а на 2-ри реализирате първите ползи. На 3-ти идват пари и чаканата подкрепа.

Неда Иванова