Е сента неотклонно изправя зодиакалните знаци пред нови енергии, астрологични явления и материализирани предизвикателства. Това показва не само класическото разделение на съзвездията, но и вярванията, дошли при нас от Изтока. Поради това ние, експертите, сме уверени, че знаците на китайския зодиак трябва да бъдат подготвени за промяна, коментира фъншуй експертът Цветозар Мръвков.

Разкрива, че тази съдбовна година (на Дървената зелена змия) ще се развие по различен начин за всеки. За някои тя обещава успех в ежедневните дела, за други – кариерни перспективи, а за трети – шанс най-накрая да намерят любов. Възлов в това отношение ще бъде октомври. Това не е просто нов месец, а истински повратен момент за мнозина, сочи анализът на източния (китайски) хороскоп, изготвен от Мръвков. Астрологичните конфигурации на този период обещават невероятен късмет, мощни финансови възможности и понякога дори приказни съвпадения. Те ще бъдат особено осезаеми за представителите на няколко знака.

Любимци

Първи сред любимците на Съдбата ще са представителите на зодия Дракон. Тяхната харизма, воля и проницателност ще бъдат във фокуса. Всичко, което предприемат, ще има ефект на доминото: едно правилно решение ще задейства верига от победи. Драконите ще могат да получават престижни оферти, да печелят състезания, да издигнат личния си живот на нови висоти или неочаквано да получат подарък от съдбата, който ще преобърне познатия им мироглед. Работещите в областта на обществените дела или бизнеса трябва да бъдат особено внимателни към възможностите, тъй като те буквално ще валят от небето.

Яснота

Десетият месец ще бъде не по-малко успешен и за Тигрите, тъй като в живота им ще се появи дългоочаквана яснота. Блокирани преди това процеси – от премествания до големи сделки – внезапно ще се разгърнат. Това е период на разопаковане на кармата: предишните ви инвестиции ще започнат да дават плодове. Енергията на месеца събужда страстта и здравословната амбиция у Тигрите, позволявайки им да си поставят цели, които преди са изглеждали непостижими. В личния им живот са вероятни страстни признания или събирания, които ще поставят началото на нова ера във взаимоотношенията.

Връх

Маймуните също ще се окажат на върха на своя късмет, особено тези, които са умели във възприемането на сигналите на света. Тяхната интелектуална гъвкавост и естествена находчивост ще им позволят да изпреварят конкурентите си и да се окажат на правилното място в точното време. Очакват се приятни новини, свързани с пари, пътувания или неочаквани открития в професионалната сфера. Възможни са и внезапни прозрения – моменти, в които става ясно защо всичко се е случило по начина, по който се е случило. Маймуните дори могат да променят посоката си и това ще бъде най-правилното решение.

Тайна

Но основната тайна на успеха за всички знаци през октомври ще бъде вътрешната честност със себе си. Дори онези зодии, на които китайският хороскоп не обещава изключителен късмет, ще могат да „хванат вълната“, ако са отворени за новото и не се вкопчват в старото. Новият месец повишава вибрациите и предлага нулиране и нови посоки – но само за тези, които са готови да се освободят от контрола и да прегърнат потока. Късметът вече е избрал своите фаворити и тези зодии само трябва да се възползват от възможностите, които Вселената предоставя. Но и онези, които могат да се вслушват в себе си и да се доверяват на потока от енергия, също ще бъдат щастливи – през октомври той е особено динамичен, бърз и стремителен, като воден поток, отмиващ тревогите и носещ обновление.

В прогнозата по-долу ще разберете какво очаква всеки знак от източния зодиак през октомври 2025 г., както и ще получите съвети за новата седмица (от 29 септември до 5 октомври).

Стрес и успех при Плъха

(1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Плъховете трябва да се подготвят за дългоочакван успех. Кариерата ви ще предложи нови възможности – преминаване към по-високоплатена или по-престижна позиция, повишение или интересен проект. Препоръчва се обаче предпазливост: ако дадено предложение изглежда твърде добро, за да е истина, е време да го преосмислите. Струва си да обърнете внимание и на нивата си на стрес. За да се справите, опитайте нови хобита или се занимавайте с лека физическа активност – тялото ви ще ви благодари.

А идната седмица не е добра за нови стъпки. Плъховете може да опитат нова прическа, да си купят дрехи или някаква нова технология.

Бикът пазарува импулсивно

(1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Биковете (Волове) може да се сблъскат с някои трудности на работното място. Въпреки това те лесно могат да ги преодолеят с търпение и старание. Най-важното е да останете фокусирани и да избягвате големи импулсивни решения, в това число и за покупки, за да се предпазите от потенциални финансови проблеми. В любовта се препоръчва да се опитате да постигнете компромис с настоящия си партньор. Необвързаните представители на тази зодия трябва да изчакат. Скоро ще се появят и почитатели.

А привличането на късмет през новата седмица ще бъде лесно за всеки, който се откаже от безделието в полза на работата и домакинските задължения.

Чуден период за Тигъра

(1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Тигри, възползвайте се максимално от живота. Този месец е вашият най-добър период, така че е изключително важно да демонстрирате талантите си повече от всякога. Това ще окаже положително влияние върху вашите финанси, кариера и дори любов/семейство. Общителността и способността да намирате общ език с другите са ключови сега. Но не забравяйте за баланса между работа и почивка. Ако чувствате, че е време да забавите темпото, не се страхувайте да си вземете почивка. От новата седмица (29 септември до 5 октомври) подхождайте по-спокойно към негативните ситуации у дома и на работното място.

Заекът се стабилизира

(1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Зайците могат да очакват стабилност. Като цяло не се очертават вълнуващи събития на работа или в училище, така че можете да си поемете дълбоко въздух през октомври. Скъпите покупки и инвестирането обаче не се препоръчват, тъй като вашият знак е изправен пред високи финансови рискове в момента. В личните отношения проявете обич и подкрепа и помислете за подарък или приятна изненада за партньора си – той не само ще го оцени, но и ще ви отвърне със същото.

През идните седем дни Зайците трябва да бъдат по-предпазливи, да избягват необмислени рискове и да не дават непоискани съвети.

Сладкиши изкушават Дракона

(1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Драконите трябва да бъдат по-смели. Ако се колебаете дали да направите промяна, важен разговор, да се обясните в любов или да споделите идеи на работното място – сега е моментът. Вашият знак е известен със своята харизма, така че повярвайте ми – околните ще оценят вашата инициатива. Що се отнася до здравето ви, обърнете внимание на диетата си – не прекалявайте със сладкиши и нездравословни храни.

От новата седмица мнозина от Драконите вероятно ще се сблъскат с определени емоционални предизвикателства. Добре е да владеят емоциите си.

Змията с любовна дилема

(1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Октомври ще бъде месец на интелектуална дейност за Змиите. Опитайте се да насочите дейностите си в по-креативна посока, където е възможно. Може би трябва да помислите за научаване на нещо ново или за освежаване на съществуващите си умения с обучителни курсове. Обърнете повече внимание на детайлите – това може да ви помогне да избегнете грешки. В любовта следвайте интуицията си – инстинктите ви ще ви кажат дали човекът е подходящ за вас.

Идната седмица представителите на тази източна зодия е желателно да обърнат внимание на своите предчувствия, което ще им спести главоболия в бизнеса и в семейството.

Конят планира екскурзия

(1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Октомври кани Конете да се впуснат в приключение. Периодът е подходящ за завладяващо пътешествие, посещение на интересни места (дори във вашето населено място) или за някаква нова или необичайна дейност. Сега е и вашият шанс да напреднете в любовта – да заздравите връзката си с настоящия си партньор или да намерите дългоочакваната си половинка.

Иначе Конете ги очаква трудна нова седмица, но Вселената ще им изпрати важни знаци, които ще им помогнат да променят живота си към по-добро. Физическата активност и разходките ще ви балансират.

Хоби заземява Козата

(1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Вероятно отиващият си месец е бил труден за Козата: септември е изисквал от вас да преоцените ценностите и житейските си принципи. Затова през октомври просто трябва да се „заземите“. Съсредоточете се върху емоционалното си благополучие: опитайте да водите дневник, да медитирате, да творите или да си намерите ново хоби. Препоръчително е да прекарвате повече време със семейството и приятелите си – социалното взаимодействие ще ви помогне да се върнете към реалността възможно най-бързо.

В по-близкото бъдеще (29 септември – 5 октомври) се подгответе за активна и динамична седмица. Работата ще се увеличи значително, така че ще трябва да действате гъвкаво. Бъдете оптимисти!

Маймуната излиза от релси

(1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Маймуните ще преживеят период на известно напрежение през октомври. Възможни са проблеми на работното място, чието разрешаване ще изисква значителни интелектуални усилия. Това може да доведе до раздразнителност и агресия към другите. Трябва обаче да се научите да проявявате сдържаност: вашите близки ви желаят всичко най-добро и са готови да помогнат. За да облекчите напрежението, идете на среща, на концерт или театър. Атмосферата ще ви помогне да се възстановите и да преоцените настоящите си цели. Нови ще се появяват още в края на идната седмица. Идната седемдневка е добър момент и да се опитате да се откажете от лошите навици, които пречат на пътя ви към щастието. Малко самочувствие определено би било полезно.

Петелът намира приятели

(1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Петли, бъдете отворени за нови връзки. Тези, които търсят любов, ще я намерят на работа или на място, свързано с вашето хоби. Заетите Петли също могат да срещнат обожатели, но е по-вероятно да се запознаят с интересни хора и да започнат приятелство. Що се отнася до финансите, не вземайте прибързани решения идните няколко седмици. Прегледайте бюджета си и се придържайте към него.

През новата седмица ще имате шанс за смели идеи. Внимавайте токсични отношения да не нарушават хармонията ви и да отнемат енергията ви.

Кучето вдига финансите

(1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

За Кучетата октомври ще бъде месец на истински изпитания на силата. На работното място задачите може да изискват повишено внимание и търпение, но резултатите ще си заслужават усилията. Финансовата стабилност е обещаваща, но е най-добре да се избягват ненужни разходи. В отношенията е важно да бъдете чувствителни към близките: откритата комуникация ще помогне за изграждането на доверие и разрешаването на недоразуменията. През новата седмица не залагайте на своя чар, а на интелигентността си и ще имате успехи.

Прасето пести пари

(1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007)

Октомври обещава благоприятни промени за Прасетата (Глигани). Възможно е на работа да се появи нов човек, който да ви вдъхнови за свежи идеи. Финансите ви ще зависят от вашата организация: ако планирате предварително, ще имате възможности да спестите или да похарчите пари за нещо забавно, като например обновяване на гардероба или пътуване. Очаква се мир в любовния ви живот, особено ако сте готови да покажете привързаност към партньора си. Необвързаните от знака трябва да бъдат по-активни в общуването – има голям шанс да имат познанство, което ще промени живота им.

Що се касае до прогнозата за новата седмица (29 септември – 5 октомври) , то тя обещава активност и куп положителни събития. Все пак намирането на доброто в токсична среда ще бъде много по-трудно. Важно е да се учите да гоните негативните мисли. За целта работете върху своя мироглед. В края на седмицата не стойте вкъщи, за да не пропуснете обещаващи шансове.