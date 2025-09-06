В година 6-ца някой може да изкара не само 6 на изпитите, но и шестица от тотото, ако изкуственият интелект позволи или съдбата го срещне с личната му половинка. И в двата случая сте оставени в морето на времето, в което е нужно да се хванете за сламката на любовта и да приемете всяка протегната с обич ръка, особено сега, когато още утре на пълнолунието, придружено с лунно затъмнение, може да преживеете стресови ситуации, да се усетите самотни, необичани и неразбрани. Затова до края на годината реагирайте на всякакви покани, за да не останете сами в 7-цата на 2026. Сега е време да направите своя избор и житейска рекапитулация, да видите кой ви обича и ще защитава в бъдеще вашата лична репутация. В тези дни ще чувствате някакъв зов и покана за нов танц в чувствата. В края на септември, когато Венера ще е в Дева, може да материализирате страстта с договор или брачно предложение.

Родените днес с Луна във Водолей в опозиция на Венера ще имат дарбата повече да работят в екип, отколкото да остават заедно и насаме с любовта. Те обичат комплексно и всеотдайно, но това ще пречи на връзките им да са трайни. Ще влагат работа, усилия и пари в професионалните задачи, а ще оставят половинката сама да стои в къщи и да плаче. За тези деца работата и хобито им са на първо място. Родените на изгрева ще бъдат изключително артистични, очертава им се един брак, но много странични връзки. Родените на обед ще намерят любовта в чужбина, но ще са склонни на мимолетни връзки и може да отлагат брака и раждането на децата си във времето. Родените на залеза ще имат трудно детство с прекалено строги или неглижиращи ги родители.

Овен 21 март – 20 април

На 6-и Уран, управителят на новата епоха на Водолея, тръгва ретроградно и на 8 ноември отново ще се върне в знака на Телеца. На 7-и Луната ще застане в опозиция на Меркурий и Слънце и вечерта ще наблюдаваме лунно затъмнение. Това е такова положение, което се отразява ограбващо и вредно на масите, на женското начало и на общите ни грижи и надежди. Настройката е към експлозии в чувствата и конфликтни прояви на обща агресия и недоволство. Нужно е смирение. Ще влезем в тежки битки още на 8-9-и, които ще ни върнат отново в материалната реалност. 10-11-и носят кризи. На 10-и късметът е за родените в третата декада, стига да спазват законите и дадените обещания пред себе си или друг. Символ на деня е леденото сърце. С грешен подход може да отблъснете важни за бъдещето си хора.

Телец 21 април – 20 май

От 6-и Уран тръгва ретроградно и на 8 ноември отново ще се върне в Телец. Дотогава решете важните дела. На 7-и е пълнолуние с лунно затъмнение, апетитите са огромни. Важните разговори планирайте за 8-9-и, а на 10-и се въздържайте от големи сделки и покупки. На 11-12-и Луната е в Телец в конфликтен аспект с Венера и Плутон, само ползите движат любовта. Сутринта на 11-а Луната преминава през градусите си на финансова екзалтация, в която всеки може да усети откъде и от какво може да спечели, къде са личните му благодетели и приятели, на които може да се довери и да разчита за съвместна инициатива. Проблемът е, че навсякъде са заложени мрежи за наивници. На 12-и не обръщайте внимание на нищо ново, на страничната намеса и на неочакваните партньорски предложения.

Близнаци 21 май – 21 юни

6-и е денят на колективните инициативи, а на 7-и реалността ни принуждава да се свием всеки в своето семейно гнездо. Луната на 6-и е в опозиция на Венера, но и двете са в перфектни аспекти към Близнаците. Това ще помогне да посветите деня си на по висша любов, на човешкото страдание и нужди. Предстои ограбващо силите новолуние с лунно затъмнение, което ще засегне болезнено родените във втората декада. На 8-и властват личните ни комплекси, а на 9-10-и печелят балансираните хора. 10-и е Ден на леденото сърце, всички са настроени критично и не приемат възражения. Не очаквайте дипломатично поведение и сами няма да се държите тактично и с разбиране към проблемите и нуждите на близките, партньорите и децата. 11-и е рисков за финансите ви, а 12-и ще донесе придобивки.

Рак 22 юни – 21 юли

За 6-и планирайте уточняващи разговори и делови срещи. Пълнолунието на 7-и ще затъмни вашата управляваща планета Луната. Това ще ви вкара в семейни и професионални проблеми, но с крайна полза за вас още на 8-и. 9-и е ден на едиповите комплекси, а на 10-и се издигат стени. В деня на маймуната на 10-и не следвайте пасивно чуждите съвети, отблъсквайте вредните мисли и влияния, опитайте да се видите отстрани и да се коригирате. Личната преценка е по-силна от всяка външна намеса и забележка. Реалността е сякаш отражение на това, което става в душата ни. Вгледайте се в собственото си огледало, в думите и чувствата на близките. На 11-и хитрите и умните ще се наложат и спечелят, а на 12-и правите обезпечаващ ход. Давайте смело напред, но с голяма концентрация към важното.

Лъв 22 юли – 22 август

На 6-и Луната от Водолей е в опозиция на Венера от Лъв, едно пътуване и отсъствие ще ви създаде проблеми. 7-и е зареден с агресията на пълнолуние с лунно затъмнение. В такъв момент ролята на Цар лъв е от огромно значение. Постарайте се да помогнете на околните с каквото можете и каквото ви позволява личната позиция в обществото и бизнеса. Важното е да се смири лакомията. На 8-и водете балансирана политика, свещен ден. 9-10-и са дни за договори, за важни поръчки и доставки. На 11-и печелят изпечените мошеници. Не влизайте в игра без правила и на 12-и. Ден на ловеца, който ще се върне без улов, ако непрекъснато сменя посоката и преследва различни цели. Концентрирайте се над важното и необходимото за вас, семейството, децата и бизнеса ви. Вечерта влизате и в любовен капан.

Дева 23 август – 22 септември

6-и е ден за съвместни инициативи и бизнес срещи. На 7-и е пълнолуние в Риби с лунно затъмнение. Тежък момент, особено за родените във втората декада. 8-и и благословен, а на 9-10-и вече изплувате от кризата. 11-12-и ще са силните ви дни във финансов план, може да получите чаканата подкрепа и да направите желаната инвестиция. Не се разпилявайте. Наивниците ще загубят, но в една по-далечна перспектива тези, които са им взели нещо, ще трябва да го върнат с лихвите, независимо кога, къде и на кого. Може да спечелите, да уредите важен финансов въпрос и да си отдъхнете от някои притеснения или нови лихви. Хората с артистичност и творческо вдъхновение може да създадат продукт, от който дълго да получават дивиденти. 12-и е ден на личната финансова екзалтация, намерете своята ниша.

Везни 23 септември – 22 октомври

На 6-и Луната от Водолей е в перфектен аспект към Марс от Везни, бъдете борбени, вземете своето. Денят е удачен за всякакви начинания. Всичко предприето ще ви вдигне нивото и подкрепи личната инициатива. Добре е да има и известно физическо натоварване. Затъмнението на Луната на 7-и го определя като най-тежкият ден в сатурновата ви дупка. 8-и е балансиран, а 9-и изисква стабилна дозировка. 10-и ви вкарва в проблеми и разходи, а на 11-и ще сбъркате, ще бъдете ощетени, ако влезете в чужди схеми. 12-и ви води към целта. Вашата управляваща планета Венера е в конфликт с Луната. Любовта и нуждата се конкурират, очертават се изневери, но мотивът е не толкова емоционален, колкото материален. Правите компромиси в чувствата заради парите. Ще е по-добре сами да постигнете целта си.

Скорпион 23 октомври – 22 ноември

На 6-и Луна и Венера са в конфликт спрямо родените около 10 ноември. На 7-и за вас ще действа пръстът на съдбата, чуждите проблеми ще решат вашите. Луна и Юпитер са в стабилен аспект към Скорпиона, лесно ще направите удобни и желани от другите собствените си амбиции и намерения. Денят е зареден с агресия, но вие оставате на втори план, защитени от някого и от обстоятелствата. На 8-и Луна и Юпитер ви стимулират от другите два водни знака, ще намерите правилния подход и вариант в тежка ситуация. Благословен ден. Днес ще постигнете своето, без да навредите на другите. На 9-10-и сключвате изгодни договори. На 11-и и 12-и влизате в собствените си капани. Петъкът е ден за гладуване и духовно прозрение. Преди да заспите, си поръчайте сън, в който да видите решението на проблема.

Стрелец 23 ноември – 21 декември

За 6-и планирайте съвместни инициативи и срещи с бивши, потенциални и настоящи приятели и спонсори. За родените около 7 декември затъмнението на 7-и ще донесе общо объркване и разбъркване на програмата. Стрелецът е в конфликт с Меркурий, Слънце и Луна. Ще се чудите на кого да угодите, а за вашите нужди и мечти никой няма да помисли и попита. Змеят на желанията е променил отношенията, всеки нещо иска и за нещо претендира, без да отчита възможностите на човека до него. На 8-и не отивайте в крайности, а на 9-10-и ще решите проблемите и ще имате повод да почерпите. 11-и е опасен, а на 12-и целите са постигнати. Дайте си сметка кое ви е приоритет, не тръгвайте с букет от решения и намерения, а само с това цвете, в което е концентрирана цялата ви амбиция и чувства.

Козирог 22 декември – 20 януари

На 6-и Луната е в опозиция на Венера, занимавайте се с делови въпроси, емоциите да почакат. Пълнолунието с лунно затъмнение на 7-и ще елиминира личната ви конкуренция на различни нива в бизнеса и в любовта. 8-и е балансиран, а на 9-10-и ще се печете на бавен огън в юридически и личен план. 11-и печелите от чуждите грешки, а на 12-и сте на финала. На 11-и Луната навлиза в хармоничния ви Телец и до обед поне в една посока ще реализирате ползи, ще имате печалби и ще получите нещо, което очаквате отдавна. За хората на изкуството екстрите ще са повече, идва приход от изяви и концерти, и нови предложения изникват. Бъдете внимателни, в нищо и на никого не бива да се доверявате. Не тръгвайте никъде без договор. 12-и е един от силните ви и пробивни дни за месеца. Вече сте на финала, подписвате нов договор или прибирате печалбата. Разсеяните ще останат с празни ръце.

Водолей 21 януари – 18 февруари

От 6-и вашата управляваща планета Уран тръгва ретроградно. Лунното затъмнение на 7-и ще засегне болезнено женското начало. На всички нива ще има проблеми и ще назряват конфликти. За някого ще има и богат урожай, приливната вълна на пълнолунието ще донесе бум на раждания и дано сте готови да поемете тази майчина или бащина отговорност. Някои отношения излизат от релси, опитайте да запазите самообладание. 8-и помага да се стабилизират нещата, а някой вече прави предложение. На 9-10-и може да задвижите важен проект и да постигнете много. 11-и е рисков, а на 12-и помагате на близък и приятел. Не тръгвайте на лов с други ловци, които ще ви вземат печалбата и отстреляния заек. Не се опитвайте на никого да угодите. Работете за личните си амбиции.

Риби 19 февруари – 20 март

За 6-и сте включени в съвместни инициативи. Не се оглеждайте дълго, не слагайте силни парфюми и не се опитвайте да бъдете център на внимание, да правите впечатление и да привличате погледите. Със сигурност ще привлечете хора и ситуации, които ще ви навредят и вгорчат живота още утре. Ден на затишие пред буря, останете сред свои хора. На 7-и е пълнолуние с лунно затъмнение в знака на Рибите. Това е негативен аспект, засягащ болезнено живота и отношенията ви. На 8-и идва предложение, но и то може да ви извади от релси. 9-и носи вест, за която ще почерпите, но на 10-и лъсва реалността. Ден на преобразяването, но има и голяма опасност да следвате пасивно чужди амбиции и интереси. На 11-и не поемайте рискове. На 12-и не споделяйте идеи и печалби.

Неда Иванова