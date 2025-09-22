В източния хороскоп за следващата седмица на септември представителите на различните знаци от източния зодиак ще намерят полезни съвети, които ще им помогнат да се ориентират успешно, избягвайки опасности и постигайки нови успехи в различни области на живота си.

В общ план периодът от 22 до 28 септември може да се счита за много благоприятен и спокоен. Понеделник е ден на сила, така че за много от нас ще бъде зададен положителен вектор. Добре е също така идните дни да не отлагате важните дела, които ще имат шанс за развитие. И помнете, че това е отлично време за духовно изцеление чрез прошка. Това гласи прогнозата на Фън Шуй експертът Цветозар Мръвков за идните няколко дни. В следващите редове ви предлагаме неговия седмичен хороскоп за 12-те астро-знака от Източния (Китайски) зодиак.

Плъхът с рамо от Вселената

(родени през 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

Присъщата на Плъховете самоувереност и добро настроение ще бъдат ключът към успеха във всички области на живота. Това е най-доброто време да се движите напред и да не поглеждате назад. Миналото трябва да бъде забравено. През това време е възможно и дори необходимо да се занимавате с духовни практики, като молитва и медитация. Препоръчително е да не отлагате решаването на сериозни проблеми. През новата седмица енергията на Вселената ще бъде благоприятна, което означава, че можете уверено да се справите дори с най-трудните задачи, за да започнете нова глава от живота си в близкото бъдеще.

Бикът смело напред

(родени през 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Воловете (Биковете) не бива да се спират на проблеми, останали в далечното минало. Всичко най-хубаво за тях е в бъдещето. Време е да се научат да виждат това и да се стремят към него. Според прогнозата седмицата от 22 до 28 септември ще бъде идеална за интелектуална работа. Родените в годината на това мощно животно може да почувстват влечение към дома. Тази седмица можете уверено да се посветите на домакинските задължения, любимия си партньор и децата си.

Измамници дебнат Тигъра

(родените през 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Както знаем, празникът започва с вас. Ако Тигрите искат веселие, те могат сами да го създадат. Декорирането, обзавеждането или козметичен ремонт на дома ви е прекрасен начин да направите това за старт на есента. Важно е да преобразите домашната си среда. Можете да опитате да помогнете на роднините, партньора или децата си с нещо важно. Вечерните събирания с любими хора също ще помогнат за възстановяване на хармоничните отношения и атмосферата на уют и доверие. Въпреки че тази седмица е много благоприятна, най-добре е да запомните, че не трябва да се доверявате на всеки. Предпазливостта със сигурност не е излишна както в бизнеса, така и в личния живот.

Мнителност спъва Заека

(родени през 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Родените в годината на Заека често се смятат за безпринципни, готови на всичко, за да постигнат целите си. За всички, родени под знака на това животно, е изключително важно да преодолеят тази черта на характера, тъй като Вселената сега може да ги накаже за лошо поведение и желание да прекрачват границите на другите. В бизнеса и личния живот е добре Зайците да се сбогуват с подозрителността и да се въздържат от заяждане. Мнението им ще бъде уважено от отсрещната страна, стига да го изразят без агресия или натиск. С други думи, тази седмица мнозина ще имат шанс да се покажат в най-добрата си светлина, за да извлекат материални или духовни дивиденти. Не го изпускайте!

Повечко работа при Дракона

(родените през 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Китайският хороскоп предсказва доста продуктивна седмица за Драконите и вероятно ще имат повече работа за вършене от обикновено. Въпреки натоварения си график Драконите ще могат да изпълнят необходимите задачи навреме, ако се придържат към плана си. А мнозина ще успеят да спечелят и авторитет където и пред когото трябва. За да направят това обаче, ще трябва да говорят истината и да поемат отговорност за своите задължения у дома и на работа. Това ще бъде много добър момент да се опитате да станете по-мъдри и по-умни. Възможно е и дори е необходимо да четете повече книги и да гледате повече образователни видеоклипове в интересуващите ви области.

Успехи радват Змията

(родените през 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Змиите ще успеят във всяка област – любов, домакински дела, семейство, работа. Ключът сега е да си почивате достатъчно и да се презареждате всяка вечер, за да покорявате нови висоти сутрин. Изключително важно е да общувате само с добронамерени хора, за да избегнете източване на енергията си. Вселената е на страната на Змиите, но това не означава, че токсичното общуване няма да ви вреди. Несигурността и страхът или тревожността, наложени от такива хора, ще попречат на успеха ви. Затова ви препоръчваме да правите нещата самостоятелно.

Конят да не чака чудеса

(родените през 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Конете ще могат да преодолеят обсебващите мисли и да отхвърлят съмненията, което е от решаващо значение за напредък в кариерата и любовните дела. Родените под този източен знак трябва да помнят, че ключът към успеха е единствено в техните ръце. Не очаквайте чудеса; това е загуба на време. Седмицата обещава да бъде продуктивна, но стресираща, така че е най-добре да се отпускате и да се освобождавате от стреса по-често. Избягвайте да се пренапрягате и да се опитвате да правите всичко наведнъж. По-добре е да се насладите на процеса и да не бързате.

Предложения заливат Козата

(родените през 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Важно е хората, родени под този източен знак, да бъдат проактивни, за да избегнат загуба на успех. Тази седмица Вселената ще подтиква към всякакви промени, на които определено не бива да се устоява. През цялата седмица може да постъпват интересни предложения и Козите ще трябва да изберат най-значимите. Експертите също така съветват да запомните, че мълчанието е злато. Избягвайте да разкривате плановете и тайните си на когото и да било. Недоброжелателите биха могли да използват тази информация, за да съсипят всичко умишлено.

Маймуната скача по срещи

(родени през 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004)

Източният хороскоп предсказва на родените под този знак активна седмица, пълна със събития и срещи. Възможно е да се свържат с хора, с които са загубили връзка, дори с бивш партньор. Някои от знака ще открият нови възможности, чието развитие ще им помогне да напреднат във финансовата сфера. В зоната на семейството и личното пространство Маймуните трябва да започнат седмицата с почистване на дома си. Вселенската енергия може да ги поизтощи, но пък така ще отворят пътя на новото.

Петелът отмята задачи

(родени през 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005)

Родените в годината на Петела трябва да работят по-усилено и да забравят за мързела. Това ще им донесе не само удоволствие, но и просперитет. Тази седмица хората, орисани от този източен знак, няма да са имунизирани срещу измами. Иначе те ще успяват да избягват съперници и да останат в силна позиция, стоейки настрана от кавги и конфликти. Петлите ще усетят прилив на енергия, което ще им помогне не само да изпълнят всичките си задачи навреме, но и да започнат нови. Не са изключени неочаквани пътувания, интересни запознанства и примамливи предложения.

Интуицията води Кучето

(родените през 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006)

Кучетата ще бъдат подпомогнати от интуицията си, към която определено ще трябва да се вслушват. От 22 до 28 септември родените в годината на това животно ще могат да преодолеят всякакви трудности и да решат всякакви предизвикателства, ако вярват в себе си и спрат да омаловажават силните си страни. Препоръчително е по-често да се срещат с нови хора. Приятните срещи ще помогнат за повишаване на самочувствието на Кучетата и постигане на благополучие. Позитивното отношение ще им помогне да преодолеят всяко предизвикателство.

Прасето постига целите си

(родените през 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007)

Родените в годината на Прасето съветваме да се съсредоточат върху бизнес въпроси. Енергията на Вселената като цяло е благоприятна и началото на седмицата ще бъде отлично време за постигане на цели. С наближаването на уикенда Прасетата трябва да прекарат известно време с любимите си хора. Източният хороскоп препоръчва още да използват момента да разходват тази енергия за промяна на имиджа си и преобразяване на дома си. Енергията, насочена в мирна посока, ще донесе максимална полза. В края на септември късметът ще бъде благосклонен към мнозина от представителите на 12-ия знак от източния зодиак.

Цветозар Мръвков е основател на Фън Шуй Академия – България. Прави фъншуй проекти и консултации на домове и офиси в цяла България и Европа от 20 години. Заедно със съпругата си Мариана Мръвкова изработват авторски бижута, енергийни активатори и защити за човека и дома/офиса. Автор е на две книги: „Българският фън шуй“ и „Как да практикуваме фън шуй в България“.

За контакт: Фън Шуй Академия

тел. 0876 20 30 76