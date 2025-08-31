Овен – Деветка чаши

Късмет

През този период всички ще имате неочакван късмет. Връхлитат ви успех, щастие и безоблачна любов. Материалните придобивки, задоволството и удовлетворението ще са ваши спътници. Всичко около вас ще е обнадеждаващо и ще обещава светло бъдеще. Настъпват добри времена за всички. Много от вас ще бъдат удовлетворени от постигната победа, извоювана с много пот на челото. Постигнатата цел ще ви донесе много приповдигнато и празнично настроение. Прекрасен период за успешни бизнес начинания.

Телец – Справедливост

Баланс

През този период трябва да сте справедливи и безпристрастни. Нещата са поставени като на съд. Ситуацията е подложена на самооценка и везните могат да се наклонят силно в едната или другата посока за вас. Равновесието е крехко и нестабилно. По-добре отстъпете назад, притаете дъх и преценете ситуацията много точно. Погледнете нещата безпристрастно и нека вашите лични чувства и емоции да не влияят върху трезвата ви преценка. Не оставяйте нещата да се разбалансират.

Близнаци – Син на жезлите

Обаяние

През този период енергията буквално ще блика от вас. Ще имате много авантюри, предстоят бързи промени. В действията си ще бъдете абсолютно непредсказуеми. Отворени сте за предизвикателствата на живота. Оптимизъм, възторг и опиянение от даровете на живота ще ви съпътстват през този период.

Рак – Императорът

Създаване

Период, в който управление, власт, авторитети и всякакви теми, свързани с правната страна на нещата, ще имат превес във вашия живот. Ако вече сте постигнали нещата, които искате, сега идва времето, когато ще трябва да си извадите всички необходими документи и разрешителни, за да сте спокойни и чисти пред закона. През този период е нужно човек да вземе важно решение, да се лиши от нещо, да спре да се опитва да успее в дадена посока. Ако сте започнали частен бизнес и нещата не вървят особено добре, сега е моментът да разберете, че само затъвате и е време да спрете. За тези, които са безработни, периодът ще е благоприятен, ще си намерят работа. Изобщо фокусът през този период е върху професионалния път.

Лъв – Дъщеря на камъните

Възможности

Стремите се да придобивате нови знания. Достигате по-високо стъпало на познание и опознаване чрез учение. Пред вас са много нови възможности. Започвате нов етап от живота си. Бъдете сърдечни и благи, вслушвайте се с внимание в гледната точка на околните. Предстоят много нови добри вести.

Дева – Четворка камъни

Земната сила

Проявете уважение към Земята и себе си. Изпитвате дълбока връзка с древните първични енергии. Всички земни елементи се съединяват, което ви дава възможност да осъществите вашите материални желания. Разбирате как всичко в микро- и макрокосмоса е свързано. Енергията буквално бушува във вас. Творческото начало се възпламенява, силите ви са неограничени, за да постигнете целите си. Задържате силната позиция, в която сте сега.

Везни – Петица мечове

Поражение

Обзело ви е пораженческо настроение. Чувствате страх и малодушие. Все едно сте загубили важна за вас битка. Мислите ви са негативни, отстъпвате от принципите си и се примирявате със ситуацията. Съкрушени сте от загубата, която сте изпитали и ви се е случила. Злото е открило слабото ви място и се е настанило в душата ви. Сломени сте и не можете да намерите убежище за душата си. Лекът за вас през този тежък период е да бъдете сред приятели, да сте заобиколени от красота и да правите нещата, които ви носят радост.

Скорпион – Десетка камъни

Богатство

Предпазливостта и дискретността са вашите спътници през този период. Прозорливостта ви гарантира успех. Оставате верни на ценностите си. Постигате целите си, като проявявате добро отношение към другите. Изпълнявайте плановете си докрай. Получавате и се наслаждавате на популярност, постигната с дипломация и търпение. За много от вас ще има парични постъпления.

Стрелец – Жрецът

Традиция

През този период ще имате възможност да покажете лидерските си качества. Придържайте се стриктно към традициите, макар и те да са отживели времето си. Спазвайте стриктно всички процедури, ако заемате висок пост. Служете и помагайте на останалите, които търсят мъдростта ви и се нуждаят от вашето познание. Някой, който заема висок пост, може да ви помогне в дадена ситуация. Възползвайте се да впрегнете вашите сили и познания в полза на околните. За много от вас периодът е подходящ за нова връзка или женитба.

Козирог – Двойка жезли

Власт

През този период ще доминирате с личното си присъствие. Проявявайте кураж и отстоявайте мечтите си. Осъществявате начинанията си посредством силна воля, постигате целите си. Натрупвате богатство с много труд и изпитвате удовлетвореност и гордост от постигнатите материални придобивки. Това няма да спре и ще продължи и в последващ период. Сега е време за ликуване и радост.

Водолей – Баща на камъните

Пазител

През този период вие ще сте пазител. Пазител на любовта вкъщи и хората, които ви заобикалят. Ще се стремите да запазите мира във всяко отношение както при близките ви, така и във вашето семейство. Съберете сили и кураж да се изправите дори срещу хора, които ви карат да се страхувате, само за да запазите така нужните ви душевен мир и спокойствие.

Риби – Колелото на Съдбата

Шанс

Непредсказуемо развитие на нещата за всички през този период. Колелото на Съдбата трябва да се завърти и за някои да донесе печалба и радост, за други – загуба и тъга. Каквото и да се случи обаче, трябва да сме готови да го посрещнем. Пред нас е период на промени, в който трябва да използваме цялата си енергия, за да продължим напред. Всичко зависи от нас, трябва да поемем по пътя си. Ние сме активната страна и инициативата трябва да е наша. Действайте със замах. Животът представлява непрекъснат низ от промени.