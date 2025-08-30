В рубриката „Ритъм“ на "Здраве с Телеграф" говорим за различните болки, който мъчат човека.

Масажист-терапевтът Любка Асенова обяснява, че болките са мускулни и ставни. „Доста от хората страдат предимно от болки в ставите, защото са доста обездвижени и това съответно намалява синовиалната течност в ставите, която по принцип се произвежда, когато ставата се движи, а когато липсва движение, тази течност намалява и това води до изтриване на хрущялите и съответно до сковарност и болка в ставите“, обяснява тя и добавя, че това сериозно влошава качеството на живот.

По думите й това може да се избегне с упражнения, масажи или някакви процедури, които повлияват опорно-двигателния апарат. Асенова споделя, че при младите хора най-често първите болки са във врата заради неудобната стойка, която заемат, работейки на компютър. „Тялото ни не е свикнало да стои дълго време в тази специфична позиция, която е и неудобна, и затова мускулите започват да се спазмират, т.е. схващат се, скъсяват се, най-вече в областта на шийния дял или горе, трапеца, трапецовидния мускул, който е вратът и лопатката. Хората започват да се сковават в тази зона и дори понякога не могат да си завъртят главата от болка“, обяснява масажист-терапевтът.

Тя добавя, че другите работещи също не са застраховани, тъй като голяма част от офисите са с климатици, които създават течение, а това също води до скованост, умора и болка в тялото. Асенова казва, че при неправилно навеждане или рязко вдигане на тежест може да се сецнем. Тя обяснява, че когато човек иска да се наведе, трябва да клекне, а не директно да се навежда надолу. „Това веднага оказва влияние върху мускулатурата в лумбалния дял на кръста. Това може да се случи и при по-резки усукващи движения“, пояснява специалистът.

Трениращи

Масажистът коментира, че запалените по фитнеса не трябва да прекаляват с тренировките. В противен случай грижата им за здравето става с обратен знак. „Там се натоварват с много тежести и когато хората не се възстановяват, тази умора и напрежение се натрупват в тялото. Много малко хора правят стречинг, който е абсолютно задължителен, когато се правят тренировки“, коментира тя и подчертава, че е изключително важно след тренировка, когато мускулите са се скъсили, да се разтегнем, за да ги удължим, т.е. да им върнем дължината, защото те сами не могат в цялост да го направят. Тук може да си помогнем, като отидем на масаж или си направим самомасаж. „Има различни видове приспособления за самомасажи или с дълбок стречинг, който връща дължината на мускулите. И съответно хората, които тренират много, пак могат да изпитват такава специфична болка от претоварване на мускулите, тъй като те не са правилно възстановени“, заявява Асенова.

Сецване

Сецването невинаги минава лесно и бързо, защото това е едно неспецифично движение, което сме направили. Имам различни случаи в практиката си на хора, които са сецвали врат и кръст, тези зони най-вече, споделя тя. „Имах случай с човек, който си беше сецнал врата, докато си мие зъбите. Просто е направил нещо с главата и до такава степен си я беше блокирал, че не можеше да я мърда, изпитваше страшна болка. Аз чрез масаж и леко разтягане опитах да освободя тази болка. Получи се. В повечето случаи се получава“, казва тя. По думите й при по-силна болка се ходи на невролог и се пристъпва към поставяне на инжекция.

При кръста сецването става при навеждане или при дълго носене на децата или при правене на различни неща в домакинството. „Сецване може да се случи и когато човек неподготвен повдигне нещо много тежко. Това се случва, защото той е бил неподготвен и не си е стегнал тялото както трябва“, разяснява Асенова и добавя, че по време на тренировка ние се стягаме и сме готови да вдигнем тежестите, а не сме отпуснати.

Поза „Телефон“

При поза „Телефон“ страда предимно вратът, тъй като главата стои продължително време надолу, което води до натрупване на напрежение в областта. Децата също страдат от подобен тип проблеми, тъй като играят по цял ден игри на телефоните. „Може да се получи дори гръбначно изкривяване“, алармира специалистът и коментира, че тежките раници също не са подходящи за гръбнака на децата, които още не са изградили мускулатура, за да може да я носи. Асенова посочва, че раницата не трябва да е претоварена и да тежи много. „Хубаво е тя да бъде с дебел гръб – кора, а не просто плат. Трябва да бъде стегната, да върви плътно по гърба, а не да виси, тъй като така тя дърпа назад. Човек не трябва да дърпа рамената си напред, защото така се натоварва шийният дял. Трябва да си изправен и когато раницата е с нормално тегло и е плътно по гърба, тогава няма болка“, обяснява масажистът.

Колена

В колената се срещат най-често болки, тъй като те са по-осезаема става, особено при хората с наднормено тегло. Тя съветва тежките хора, преди да започнат да скачат или правят тренировки, да отслабнат, за да не увреждат ставите си. „Имам пациент, който е 130 кг. Той за четвърти път си изкълчва глезена, който му се подува и затова идва да му правя масаж. Това му се случва, защото е много тежък и от съвсем леко стъпване накриво това веднага рефлектира върху ставата“, коментира тя. По думите й доста хора пият колаген и приемат хранителни добавки, което според нея е добре, но те трябва да имат предвид, че съставките невинаги успяват да се усвоят от организма, като причина за това може да са различни заболявания или проблеми. Тя предупреждава, че добавките не трябва да се взимат непрекъснато, а да се прави тримесечен курс, след който да се почива известно време. „Единственият начин да се хранят ставите, който е със 100% сигурност, е движението. Хората, които са доста пълни, могат просто да ходят, да плуват, да правят леки упражнения. Има т.нар. ставна гимнастика – чрез кръгови движения я загряваме и кръвоснабдяваме, като по този начин я подготвяме за предстоящо натоварване“, разяснява Асенова.

Болките в ставите могат да останат наши спътници, но може и да се отървем от тях, ако раздвижваме ставите си чрез масажи и упражнения. „Масажът по принцип действа толкова добре на организма, защото кръвоснабдяваме цялото тяло, работим и с лимфата, която е единствената система в човешкия организъм, която не може сама да се изпомпва, т.е. ние трябва да я подпомагаме“, казва тя.

Специалистът обяснява още, че лимфната система отговаря за чистотата на организма. „В нея се натрупват токсини и когато на човек му се подуят краката, това означава, че лимфата е в застой. Явно по някакъв начин човекът се е токсикирал или е прекалил с някакви храни, алкохол, може и с движение също, защото в тези жеги много се подуват краката на хората от самата температура“, добавя Асенова и съветва да се грижим за лимфната си система с масаж и с гимнастика. Тя посочва, че има ставна гимнастика, мускулна гимнастика, лечебна гимнастика, лимфна гимнастика, всякакъв тип, защото упражненията влияят на различните системи. „Повдигането на пръсти, подскачането и скачането на въже, батут около 20-30 минути подпомагат изпомпването на лимфната система“, посочва тя. Туъркът е полезен, но той е за мускулите на дупето. Това упражнение стяга корема и активира стягането на таза. „То е вид танц и подпомага стягането на мускулите“, разяснява тя. От думите й става ясно, че течността в ставите никога не изчезва, освен при смяна, но тогава хората не могат да вървят.

Крампите атакуват през нощта

Крампите, или болезненото схващане, атакуват най-често нощем. Това заявява пред „Здраве с Телеграф“ масажист-терапевтът Любка Асенова. Тя коментира, че има хора, които получават почти всеки ден крампи. „Те се събуждат с една пронизваща болка, все едно с игла ги бодат. Когато се схване кракът, хората започват дори да викат, защото е много силна болката“, обяснява тя. Специалистът казва, че веднага трябва да се направи контрашпиц, да се разтегне кракът. „При плувците се боде с игла и крампите спират, защото мускулът се шокира. Проблем стават, когато са чести, ежедневни“, коментира специалистът и препоръчва тези хора да пият магнезий.

Владимир Христовски