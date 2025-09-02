З а първи път икономист заема най-висшия професионален пост в МВР. Мирослав Рашков почти в цялата си кариера е работил по линия на Икономическа полиция, освен това има икономическо образование от Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" и е магистър по бизнес администрация.

Повече от година МВР стоеше без титуляр главен секретар, след като избухна скандалът с Живко Коцев в аферата „Пудели и пачки“. Този прецедент сега е прекъснат, след като кабинетът предложи на президента Румен Радев да издаде указ за назначаване на Рашков и така на практика да „чупи каръка“ за този горещ пост.

Доверие

„Главен комисар Рашков напълно отговаря на изискванията на закона за заемане на длъжността главен секретар на министерството. По време на службата си в МВР той придобива значителен професионален опит по противодействие на престъпността, опазване на обществения ред, защита на националната сигурност и защита правата и свободите на гражданите”, мотивира избора си вътрешният министър Даниел Митов. По думите му Рашков налага екипен принцип в работата си, който е довел до поредица от положителни резултати в структурите на ведомството при предотвратяването и разкриването на значителен брой престъпления. „При изпълнение на функционалните си задължения той осигурява много добро взаимодействие както между службите на МВР, така и с органите на съдебната власт и други държавни институции“, допълни той. Не скри, че от 8 месеца двамата работели в пълен синхрон.

Малко по-рано премиерът Росен Желязков също коментира номинацията на Рашков с думите: „Това наше предложение се базира на работата на професионалното ръководство на МВР в правителството, политическата неутралност на Рашков и неговия потенциал да ръководи структурите в МВР, стоейки далеч от политически препирни“.

Кариера

Новият главен секретар на МВР е роден на 9 декември 1972 г. в Шумен. След като решава да се посвети на икономиката и завършва цивилно висше образование, минава курсове и професионална подготовка в Академията на МВР, а след това и в ILEA. Влива се в полицейските редици през 2006 г., където без изненада е назначен в сектор „Икономическа полиция“ в ДОМВР-Велико Търново. До 2013 г. работи там, след което го повишават и го местят в София в Главна дирекция „Национална полиция“. Първо е разузнавач, след това началник на сектор и впоследствие началник на отдел "Икономическа полиция". От 2017 до 2022 г. е в "Криминална полиция" при ОДМВР – София, а от 2022 до 2023 г. е началник на сектор „Изпиране на пари“ при Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" – МВР.

ГДБОП

Лъвският скок в кариерата на Мирослав Рашков идва на 12 юли преди две години. Тогава е назначен за зам.-шеф на ГДБОП, където прекарва до лятото на миналата година. Тъй като тогавашният шеф на ГДНП Атанас Илков беше сложен за МВР министър, Рашков пое поста му в дирекцията. Той беше определен преди 8 месеца и за временно изпълняващ длъжността главсек на силовото ведомство. Още с идването на Даниел Митов двамата се сработиха. Почти няма акция или събитие, на което двамата да не бъдат заедно, без значение дали става дума за гасене на пожари, акцията по разбиване на най-голямата нелегална фабрика за цигари у нас в село Момково или пък да вземат отношение срещу джигитите, които окървавяват пътищата. Именно да се овладее и намали войната по пътищата е един от основните приоритети на Мирослав Рашков.

Тестове

И тъй като постът на главен секретар в МВР е един от най-горещите у нас, в него постоянно са вперили взор както гражданите, така и опозицията в парламента. Митов обаче даде да се разбере, че твърдо стои зад дясната си ръка Рашков (виж карето). Редица депутати от различни партии пък обявиха, че ще наблюдават отблизо работата му.

Колеги на Мирослав Рашков коментират, че той е изключително спокоен и уравновесен човек. Повечето от тях се запознали с него по време на гасене на пожарите. При едно от посещенията си в Хасково той се обърна към тях с думите: „Много е важно отношението и грижата на хората към опазването на живота и имуществото им, към сигурността им като цяло, но не само, а и към природата и заобикалящата среда, тъй като в 90% от възникналите пожари причините са свързани с човешка дейност и немарливост. На практика всички служители с полицейски правомощия са ангажирани в помощ за справяне с пожарите, като колегите правят разчетите така, че да подпомагат пожарникарите, но и да изпълняват преките си функции по опазване на реда и противодействие на престъпността“.

Награди

Рашков е награждаван с редица отличия в МВР, сред които „Почетен медал“ и „Почетен знак на МВР – ІІІ степен“, „Почетен знак на МВР - II степен“ от министъра на вътрешните работи, благодарности, похвали, индивидуална парична награда.

Даниел Митов: Превърнаха го в заговорник без факти

„Само няколко часа след като министър-председателят Росен Желязков обяви намерението на кабинета да предложи главен комисар Мирослав Рашков за главен секретар на МВР, в социалните мрежи и по определени медии се развихриха псевдоанализи, несръчни упражнения по кадруване и разбирачи, впуснали се в клеймителни оценки. Познат сценарий – щатните недоволници, завърнали се от летните почивки, побързаха да си намерят ново знаме за септемврийските си протести. Актьорите са същите – левичарите от ПП-ДБ”. Това написа в профила си във Фейсбук вътрешният министър Даниел Митов. „Вместо дискусия за компетентността му и за нуждите на системата реакцията на ПП-ДБ беше предсказуема: „Това е човек на Пеевски“. Така професионалист с дълга биография, служил и израствал в кариерата при различни ръководства на МВР, бе превърнат в „заговорник“. Без факти и аргументи – единствено чрез политически рефлекс. Това вече не прилича на политика, а на театър на подозренията”, допълни Митов.