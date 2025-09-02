С офия отново преживя едно от най-вълнуващите си културни събития на годината – фестивала „Опера на площада“, като продължи със световни участия.

Събитието превърна величествения храм „Свети Александър Невски“ в естествен декор на спектакли, събрали хиляди зрители, а площада пред него – в естествен оперен салон.

Светец

В продължение на над месец площадът се изпълваше вечер след вечер с музика, светлини и аплодисменти, а класическото изкуство за пореден път доказа, че може да бъде едновременно достъпно и грандиозно.

Програмата на „Опера на площада“ започна с новия български спектакъл „Рилският пустинник“, създаден в чест на 70-годишнината от възстановяването на Българската патриаршия. Сцената на открито оживя с величествени хорови изпълнения и впечатляваща сценография, която вплете историята на светеца в мащаба на площадното пространство. Публиката прие творбата като истински духовен жест – връзка между миналото и настоящето, представена под откритото небе.

Сцената на Рилският пустинник

Революция

След духовния акцент дойде ред на световната класика – мюзикъла „Клетниците“.

Постановката събра цяло поколение млади и утвърдени артисти, а мащабната продукция се превърна в централна точка на фестивала. Музиката на Шьонберг и драматургията по Виктор Юго, в комбинация с ефектна сценография и живо оркестрово звучене, пренесоха зрителите в бурната епоха на Френската революция.

Кадър от Клетниците

За мнозина именно тези вечери бяха кулминацията – доказателство, че мюзикълът, макар и рядко поставян у нас, може да привлече публика от всякакви възрасти.

Ода

На 8 август „Опера на площада“ завърши своята програма с величествен финал – Деветата симфония на Лудвиг ван Бетовен. Под открито небе, пред величествения „Св. Александър Невски“, хиляди зрители съпреживяха едно от най-емблематичните произведения в историята на музиката.

Закриване със Симфония №9

Оркестърът, хорът и солистите изведоха публиката през драматичните и тържествени части на симфонията, за да кулминират във финалната „Ода на радостта“ – химн на човешкото братство. Така София изпрати тазгодишното издание на фестивала с послание за единство, надежда и сила на изкуството, превърнало площада в истински храм на музиката.

История

Финалът за площада обаче не дойде с края на програмата и надмина всички очаквания. Звездата на световната опера Соня Йончева се завърна у дома с концерт под открито небе, който се превърна в истинско събитие за културния живот на страната.

На сцената до нея застанаха легендите Пласидо Доминго и Хосе Карерас – имена, които сами по себе си носят тежестта на цяло столетие оперна история.

Доминго, Йончева и Карерас

Тримата събраха магията на различни поколения и школи, а публиката беше свидетел на концерт, който ще остане дълго в паметта на всички присъствали. Хиляди хора аплодираха на крака, мнозина гледаха със сълзи в очите – защото подобна среща на гласове и харизма е рядкост дори на най-големите световни сцени.



Александър Пашов