О т „Откраднат живот“ до „Клиника на третия етаж“ – от „Телеграф“ проверихме кои актьори придобиват още по-голяма слава с тези проекти, а те не са малко.

Макар България да не разполага с толкова голям мащаб от филми и сериали за медици, както други страни, множество актьорски кариери са тръгнали именно оттам.

Живот

„Откраднат живот“ е най-дългият български медицински сериал с 11 сезона, който пренесе зрителите в света на болница „Св. Анастасия“. Историята проследява съдбите на лекари и пациенти, сблъсъка между професионалния дълг и личния живот, любовта, предателствата и моралните дилеми. В центъра на първи сезон стои д-р Генадиев, а сюжетът постепенно се разгръща и към младите лекари, техните амбиции и слабости. Сериалът разглежда важни теми като донорство, зависимости и корупция, а в ролите блестят едни от най-обичаните български актьори – Йоанна Буковска-Давидова, Мария Каварджикова, Теодора Духовникова, Стоян Алексиев, Велислав Павлов, Владо Пенев, Юлиан Вергов, Владо Карамазов, както и още много други, които тепърва разгръщат актьорския си потенциал.

Заболяване

Като говорим за Стоян Алексиев, който изпълнява главна роля в началото, не можем да пропуснем сина му – Александър Алексиев, който също участва в поредицата. След като завършва престижния Adelphi University в Ню Йорк, се установява в Лондон, където има редица роли в Лондонския театър. Александър дори стига до Холивуд, а за ролята му на охранител на руски олигарх, изигран от самия Кенет Брана, получава множество комплименти и възможността да си партнира с имена като Кийра Найтли и Кевин Костнър. В „Откраднат живот“ Алексиев влиза в ролята на лекар с необикновена история. Преди да стане успешен хирург, Алекс Василев дълго време е пациент с изключително рядко сърдечно заболяване. Това е и причината истинският му баща – д-р Иван Генадиев, да се откаже от него и да го размени с друго, здраво бебе в новогодишната нощ. Предопределена се оказва и срещата с баща му – директор на МБАЛ „Св. Кирил“, в която Александър постъпва на работа. Любовта му към Биляна слага край на започналото приятелство с Калин Генадиев. Доскоро бъдещият младоженец и кум се оказват в непреодолима вражда, която усложнява отношенията на Алекс и Биляна.

Престилка

Друго име, което придоби още по-голяма популярност, е чаровната актриса Луиза Григорова, позната с въздействащите си роли на театралната сцена и в телевизионния ефир, която облича лекарската престилка в трети сезон на хитовата продукция. Нейната героиня д-р Вяра Добрева беше в центъра на някои от ключовите събития в „Откраднат живот: Възмездието“. Надпреварата ѝ с д-р Борис Тасев, с когото се познава от дълги години, за място в екипа на болница „Св. Кирил“ често ескалираше и довеждаше до опасни ситуации, но техните отношения преминаха през много метаморфози. „Имам възможност да вляза в успешен проект със страхотен екип. В МБАЛ „Св. Кирил“ героинята ми ще бъде коремен хирург. Името ѝ е Вяра Добрева – символика, която представя този прекрасен за мен образ“, разказва актрисата.

Черти

Наум Шопов-младши е едно от новите лица и ключова фигура в лекарския екип на МБАЛ „Св. Кирил“ в третия сезон на „Откраднат живот: Възмездието“. Първата сценична поява на Наум Шопов е едва на седемгодишна възраст в представление в Народния театър. В един момент той се изправя пред избора между лекарската професия и НАТФИЗ и в крайна сметка се дипломира като лекар в Медицинския факултет на Софийския университет. Наум чувства близък и открива много общи черти със своя герой д-р Борис Тасев – млад хирург, горящ да се докаже в лекарския екип на МБАЛ „Св. Кирил“. Амбициозният доктор разбунва духовете още с пристигането си в болницата и много скоро се озовава в центъра на оплетен любовен триъгълник с д-р Стилянова и д-р Добрева.

Дъщеря

Теодора Кулева е внучка на големия актьор Тодор Колев. Завършва НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ в класа на проф. Ивайло Христов. Когато решава да учи в академията, тя кандидатства, без никой да знае за родството ѝ с Тодор Колев. Отскоро Теодора е позната на зрителите с ролята си на д-р Албена Войнова в пети сезон на „Откраднат живот“. Нейната героиня е в сложни взаимоотношения с Петър Захариев, който открива, че тя е негова дъщеря от връзка в младостта му.

Ралица Паскалева е поредната млада и многообещаваща актриса, която участва в „Откраднат живот“. Завършва НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на Стефан Данаилов. Снимала се е в много български и чуждестранни продукции и си е партнирала с имена като Доминик Пърсел, Джош Кели, Ейдриън Пол и много други. В сериала „Откраднат живот“ Ралица облича бялата престилка и влиза в ролята на д-р Галя Стилянова – специализант акушер-гинеколог. Млада и много амбициозна, Галя на няколко пъти става причина за големи обрати в сериала, без дори да подозира.

Терминология

Изгря и звездата на актьора Филип Буков, който завършва „Актьорство за драматичен театър“ в класа на Стефан Данаилов. Той се превъплъщава в младия, арогантен и самоуверен уролог д-р Хаджихристев, който е готов на всичко, за да постигне целите си и да спечели свое място в територията на д-р Огнянова. „Полагам усилия, за да усвоя медицинската терминология в сериала, но тъй като съм завършил Класическата гимназия, можем да кажем, че нямах чак такъв проблем с това. Голямото предизвикателство на снимачната площадка на „Откраднат живот“ за мен беше, че говорех прекалено високо и жестикулирах повече от необходимото. Така изглеждаше, че сякаш преигравам. Но с времето и подкрепата на екипа тези неща се изчистват“, категоричен е актьорът.

Болните са здрави

Годината е 1999-а – България не разполага с много сериали, камо ли такива за лекари. В ефира тогава се появява медицинският ситком „Клиника на третия етаж“, носещ жар на ситуационна комедия. Там в главни роли влизат вече познатите на всички актьори: Христо Мутафчиев (вътрешни болести), Александър Косев (акушер-гинеколог), Стефания Колева (психиатър) и Рени Врангова (медицинска сестра). Сериалът бързо се превръща в любим на мнозина и в историята остава като първия медицински такъв. Режисьор е Николай Акимов, а през 2010 г. се завръща за трети сезон.

Класическите примери

Няма как да не споменем някои от актьорите, които придобиват голяма известност с изпълненията си на лекари, макар и не в България. Джордж Клуни в ролята си на д-р Дъг Рос и Ноа Уайли като д-р Джон Картър в поредицата „Спешно отделение“. Патрик Демпси в ролята на д-р Дерек Шепърд и Елен Помпео като д-р Мередит Грей от хитовия сериал „Анатомията на Грей“. Но може би най-яркият пример си остава Хю Лори, превъплъщаващ се в циничния, арогантен, но винаги прав д-р Хаус.

Александър Пашов