Б ритански зъболекар твърди, че кафето арабика оцветява зъбите повече, докато робуста има по-щадящ ефект.

Според д-р Шив Пабари до това заключение са стигнали учени от Южна Корея. Изследователите са сравнили денталното здраве на хората, които редовно пият кафе арабика с тези, които избират робуста. Арабика и робуста са двата основни сорта кафе, като арабиката има по-мек, сладък и ароматен вкус с плодови и цветни нотки, а робустата е по-силна, горчива и землиста, с двойно повече кофеин и по-плътно тяло.

„Хората, които пият робуста, имат забележимо по-бели зъби. Изследователите предполагат, че това се дължи на разликите в киселинността: арабиката е по-киселинна, докато силно киселинните храни омекотяват зъбния емайл. В това състояние той по-лесно абсорбира оцветителите, съдържащи се в напитките, което води до характерното потъмняване“, обяснява зъболекарят, цитиран от Daily Mail.

Кристи Красимирова