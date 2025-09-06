Н а 26 август 2025 г. турското издание Daily Sabah съобщи, че успешно е тестван най-новият реактивен дрон камикадзе, разработен на базата на въздушната мишена Simsek. На 22 август се е състояло първото наземно изстрелване с ракетен ускорител на най-новия дрон-камикадзе Simsek-К (произнася се „шимшек“ – на български мълния), който успешно е поразил наземна цел. Новината е от Халук Гьоргюн, ръководителят на турската Агенция за отбранителна индустрия (на турски – Savunma Sanayii Başkanlığı, SSB), известна преди това като Президентство на отбранителната промишленост/Подсекретариат по отбранителната промишленост. Това е цивилна институция, създадена от правителството на Турция през 1985 г., за да управлява отбранителната промишленост на страната и да доставя на въоръжените сили военни технологии и продукти.

Родословие

TAI Simsek е високоскоростен радиоуправляем дрон с турбореактивен двигател. Разработен е в периода 2009-2012 г. от националната аерокосмическа индустрия Turkish Aerospace Industries (TAI). Дебютът на концептуалния прототип е още същата година на Международния панаир на отбранителната индустрия IDEF’09, а първият полет е на 4 август 2012 г. Първоначално поставената цел е била да се създаде собствено разработена национална въздушна мишена, без да се налага да се разчита на вносни системи. Simsek симулира вражески самолети и ракети за нуждите на тренировките и ученията с артилерийски и ракетни системи „въздух-въздух“ и „повърхност-въздух“ на артилерийски и ракетни подразделения за ПВО. Далечината на полета е 120 km, а практическият таван на полета е 6100 m. Разпереността е 1,50 m; максимална скорост е 740 km/h, а продължителността на полета е 45 минути.

Наземният старт на варианта крилата ракета на 22.10.2021 г. в Синоп

След първите успешни тестове реактивният Simsek започна да се използва от турските ВМС във военноморски учения от 2015 г. В продължение на близо 6 години TAI предоставя тази услуга на ВМС и на приятелски и съюзни държави. Турските отбранителни компании, разработващи системи за ПВО и радари, също използват Simsek в своите тестове. Естественото му развитие бе вариантът „крилата ракета“, представен за първи път през октомври 2021 г. Той бе с пуск от земята и е предназначен да поразява цели в режим „земя-повърхност“.

Специалистът

Мениджърът на програмата Simsek в TAI Хакан Каразейбек обясни: „TAI постоянно актуализират системата, за да симулират ракети и самолети от ново поколение. Simsek може да лети със стандартна скорост от 648 km/h. Независимо дали лети на височина 15 m или 6 km, полетът е с продължителност 45 минути. При по-ниски скорости продължителността може да бъде до един час. В Турция практиката показва, че за това време се осигурява огнева подготовка на поне 3-4 подразделения за ПВО. Ако не е била уцелена, което турските въоръжени сили наричат „пълно попадение“ чрез разрив на снаряда или ПВО ракетата на разстояние до 4 m от нея, Simsek отваря парашута си и каца меко. Правят се проверки и тя е готова за нов полет. Софтуерът принадлежи на TAI. Той се модифицира по заявка, на национално ниво. Двигателят е с чуждестранен произход. Въпреки това тестовете с двигателя, построен от турската компания Turkish Engine Industries (TEI), вече започнаха. Двигателят ще бъде интегриран в дрона след успешното му завършване“.

Въздушни мишени Simsek

Преобразяване

На 22 октомври 2021 г. Simsek успешно изпълни уникална мисия. Преобразувана от мишена в крилата ракета, тя успешно уцели целта си на тестове, проведени в Синоп (Черноморска Турция). Тогавашният президент на Президентството на отбранителната промишленост проф. д-р Исмаил Демир сподели: „Нашият дрон мишена, Simsek, на който му „омръзна“ да бъде удрян, реши да удари и той! Simsek се превърна в GPS насочвана автономна ракета, способна да удря цели на голям обсег“.

По време на тестовете в Синоп, Simsek бе изстреляна с помощта на катапултна система и след безпроблемен полет към наземната цел я уцели с изключителна точност. Така Simsek се превърна от летяща мишена в „ракетодрон“ (амалгама от крилата ракета и дрон камикадзе).

Камикадзе

Новата модификация Simsek-K е създадена като баражиращ боеприпас (дрон камикадзе). Тя бе представена за първи път на Международния панаир на отбранителната индустрия IDEF 25, проведен през юли 2025 г. в Истанбул. Дължината на дрона камикадзе е 2,4 m, размахът на крилете е 1,5 m, максималното излетно тегло е около 83 kg, полезният товар е до 18 kg. Максималната скорост достига 770 km/h. Далечината на полета е над 500 km, но предаването на данни е ограничено до радиус от 150 km.

Конструкцията на Simsek-K е с усъвършенствана композитна технология. Апаратът има възможност за напълно автономен полетен режим, включително излитане и кацане с местна GCS система за управление на полета и чрез използването на автопилот. Има движеща се цифрова карта на местността; способност за предварително програмиране на полета чрез задаване на завойни точки, както и за промяната им по време на полет. Има режими „Връщане у дома“ и „Безопасен режим“ за автоматично възстановяване до предварително зададена точка за връщане у дома. Осъществява се запис и възпроизвеждане на телеметрични данни за полета в реално време с кодирана цифрова информация.

Бъдещето

Трябва да се отбележи, че се разработва и версия Super Simsek-K, предназначена за въздушен старт от тежък дрон. Тя има способността да бъде ракета „въздух-повърхност“ или ракета „въздух-въздух“. Скоростта й ще надвишава 1100 km/h, а декларираният обхват ще достига 700 km. Теглото ще е около 200 kg. През пролетта на 2025 г. турския тежък дрон Anka-3 за първи път използва прототипа на Super Simsek-K, за да унищожи наземна цел.

Новият ракетодрон Simsek-K носен от тежък дрон Anka-3

Способен да носи бойна глава с тегло до 35 kg, Super Simsek-K е планирано да може да бъде използвана в 11 различни мисии, включително електронна война, електронна поддръжка и електронна атака. Съобщава се също, че ще може да лети във формация тип loyal wingman (верен спътник) с новия турски боен самолет от 6-о поколение KAAN и с най-новата версия на тежкия дрон ANKA-3 MIUS. Super Simsek-K може да се използва и като крилата ракета срещу критични цели, като например системи за ПВО.

Димитър Ставрев, военен експерт